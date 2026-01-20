HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de 100 kg de pescado malogrado iban a ser vendidos por ambulantes del mercado Modelo en Chiclayo

El producto hidrobiológico fue encontrado en un almacén del interior del centro de abastos durante un operativo inopinado.

Operativo fue liderado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Foto: Difusión
Operativo fue liderado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Foto: Difusión

Un operativo realizado por personal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en la región Lambayeque, permitió decomisar más de 100 kilogramos de pescado y otros productos hidrobiológicos en estado de descomposición que iban a ser entregados a comerciantes informarles para ser vendidos en el exterior del mercado Modelo de esta ciudad.

Un atentado contra la salud

La comuna informó que la acción de fiscalización se realizó en un almacén informal del interior de este centro de abastos. Aquí se encontró caballa salada, palabritas, pota y pescado bonito malogrado, acopiado en recipientes plásticos dentro de congeladoras. Las pruebas permitieron conocer que se les había aplicado químicos para alterar su sabor y olor.

En total fueron 102 kg de productos marinos decomisados. De igual forma, las autoridades incautaron cajas tipo refrigeradoras, mesas de madera, baldes y cubetas en pésimas condiciones de higiene. La MPCh precisó que todo esto será destruido en las próximas horas por representar un serio riesgo para la salud pública. Asimismo, los responsables fueron sancionados administrativamente.

Piden evitar comprar a informales

La municipalidad chiclayana invocó a la ciudadanía a evitar comprar pescado u otros productos cárnicos a los ambulantes de los alrededores del mercado Modelo, pues estos vendedores no se someten a ningún control sanitario, por lo que se desconoce si es apta para el consumo humano.

