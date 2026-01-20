HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Las relaciones entre primates del mismo sexo fortalecen sus vínculos sociales y favorecen su supervivencia, según estudio

Este comportamiento entre especies no humanas es más común de lo que pensaba y podría ayudar a mantener unidos a los grupos de animales.

El comportamiento sexual entre primates del mismo sexo esta muy extendido. Foto: Pexels/Klub Boks
El comportamiento sexual entre primates del mismo sexo esta muy extendido. Foto: Pexels/Klub Boks

El comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo no es extraño en la naturaleza y, en el caso de los primates, podría cumplir una función clave para la supervivencia. Un nuevo estudio científico sostiene que estas conductas ayudan a fortalecer los lazos sociales dentro de los grupos.

La investigación, publicada en la revista científica Nature Ecology & Evolution, analizó información de cientos de especies y concluyó que estas interacciones, aún de origen desconocido, están presentes entre los primates.

PUEDES VER: ¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

La homosexualidad en primates es más común de lo que se creía

Los científicos revisaron datos de 491 especies de primates no humanos y encontraron evidencias de comportamiento sexual entre individuos del mismo sexo en 59 especies, entre ellas chimpancés, gorilas de montaña, macacos y lémures. Esta presencia en ramas muy distintas del árbol evolutivo sugiere que no se trata de una rareza, sino de una característica que aparece con cierta regularidad en la historia de los primates.

Durante mucho tiempo, este tipo de conductas fue ignorado o malinterpretado por la ciencia, ya que no encajaba con la idea tradicional de que el sexo solo cumple una función reproductiva. Sin embargo, investigaciones más recientes han mostrado que el comportamiento sexual también puede cumplir un rol social importante, tanto en primates como en otras especies animales.

Según Vincent Savolainen, biólogo del Imperial College de Londres y coautor del estudio, la diversidad de comportamientos sexuales en la naturaleza es tan normal como otras conductas básicas para la vida, como buscar alimento, protegerse de los depredadores o cuidar a las crías.

"La conducta sexual entre personas del mismo sexo parece ser un comportamiento afiliativo para aumentar los vínculos, disminuir la tensión y la agresión, y permitir que cualquier especie y su entorno y sociedad particulares puedan afrontar los desafíos que enfrentan”, explicó Savolainen.

PUEDES VER: Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Un mecanismo para reducir tensiones y fortalecer la cohesión

El estudio sugiere que estas relaciones cumplen una función práctica dentro de los grupos. En lugar de ser un comportamiento aleatorio, podrían servir para reforzar vínculos, crear alianzas y disminuir la agresividad entre individuos que compiten por recursos, territorio o estatus.

Los investigadores observaron que este tipo de conductas es más frecuente en especies con estructuras sociales complejas, donde existen jerarquías marcadas y grupos numerosos. En estos contextos, mantener la cohesión resulta clave para evitar conflictos internos que podrían debilitar al grupo.

Este comportamiento actúa como una herramienta social flexible, que permite a los animales adaptarse mejor a las presiones de su entorno. En situaciones de estrés, como escasez de alimento o competencia intensa, reforzar los vínculos puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el colapso del grupo.

Ambientes hostiles y una posible raíz evolutiva profunda

Los datos también muestran que estas conductas son más comunes en especies que viven en ambientes más duros, con menos recursos disponibles o mayor presencia de depredadores. Esto refuerza la idea de que se trata de una estrategia adaptativa vinculada a la supervivencia.

El hecho de que este comportamiento esté presente en especies tan diversas lleva a los científicos a plantear que podría tener un origen evolutivo muy antiguo, posiblemente presente en ancestros de los primates de hace millones de años, o que haya surgido varias veces de forma independiente porque ofrecía ventajas similares.

