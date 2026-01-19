Elecciones 2026: Partido Avanza País consigue su inscripción oficial para los comicios electorales

La plancha presidencial del partido político Avanza País logró su inscripción ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 y podrán participar en las Elecciones 2026. La fórmula integrada por el expresidente del Congreso, José Williams; la parlamentaria Adriana Tudela y el abogado Fernán Altuve consiguió su registro luego de superar el proceso de tachas.

Durante ese tiempo, se cuestionó los ingresos que había consignado el candidato presidencial Williams en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). Según el ciudadano tachante, no se colocó la cifra correcta que percibió el legislador durante el 2024. Sin embargo, el partido presentó la información precisa y el recurso impugnatorio se declaró improcedente.

El pasado 13 de enero presentó la apelación para que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda resolver su pedido. Sin embargo, el órgano electoral declaró inadmisible su solicitud porque el escrito no estuvo autorizado por un abogado colegiado habilitado y no se adjuntó el comprobante de pago.

En ese sentido, se le otorgó un día para subsanar dichos errores. No obstante, el JEE indicó que no se presentaron los descargos dentro del plazo solicitado, motivo por el cual declaró improcedente la apelación y se procedió a la inscripción del partido.

Recién el lunes 19 de este mes, el JEE oficializó la inscripción de Avanza País a través de su Plataforma Electoral.

