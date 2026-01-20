HOYSuscripcion LR Focus

Precio del dólar

Precio del Dólar en Perú HOY, martes 20 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Consulta la cotización diaria y el precio actual del dólar. Detalles sobre la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú, martes 20 de enero.
Precio del dólar en Perú, martes 20 de enero. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 20 de enero, en Perú? Revisa el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La web cuantoestáeldolar.pe reporta una cotización de S/3,345 para la compra y S/3,365 para la venta en el mercado paralelo.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 20 de enero?

BCP

  • Compra: S/3,3210
  • Venta: S/3,3950

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.3000
  • Venta: S/3.4100

BBVA

  • Compra: S/3.2976
  • Venta: S/3.4216
