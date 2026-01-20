HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 20 de enero, según Jhan Sandoval

El horóscopo de Jhan Sandoval trae las predicciones para todos los signos zodiacales este 20 de enero. Descubre lo que el universo tiene preparado para tu amor, trabajo y salud.

Este martes 20 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 20 de enero?

  • Aries: Será un día de tensión por la sobrecarga laboral, pero gracias al apoyo que recibirás de una mujer, todo comenzará a resolverse. En el amor, la química con esa persona es mejor de lo que esperabas.
  • Tauro: El esfuerzo no ha sido en vano, hoy verás la cosecha de todo tu esfuerzo. Será un día favorable para recibir dinero. En el amor, recibirás mensajes y llamadas de alguien interesado en conocerte.
  • Géminis: Tendrás que destinar parte del dinero que has recibido a resolver asuntos familiares que habían quedado suspendidos por falta de recursos. En el amor, esa persona se muestra más entregada.
  • Cáncer: Una persona que ejerce poder estaría abusando de su cargo y te exigirá cosas que no están relacionadas con tu agenda. Establece los límites y evitarás que se intente abusar de tu capacidad.
  • Leo: Pasan los días y no terminas esa actividad que vienes postergando o avanzando a medias. Es el momento de organizar mejor tus tiempos y culminarla antes que se venzan todos los plazos establecidos.
  • Virgo: No ejecutes la estrategia que tienes en mente si no estás del todo seguro de los resultados que puedes tener. No es tiempo de arriesgarse. En el amor, esa persona no te brinda seguridad. Aléjate.
  • Libra: No estás escuchando el consejo de personas que tienen más experiencia que tú. Cerrarte en tus ideas no te permitirá encontrar las salidas que necesitas. Sé más flexible y acepta sugerencias.
  • Escorpio: El cansancio que tienes es mental, lo que te llevaría a dispersarte y perder el hilo de concentración. Necesitarás darte un tiempo para recuperar fuerzas si deseas mantener tus resultados.
  • Sagitario: Aunque las circunstancias que tienes al frente no sean fáciles, lucharás contra todos los obstáculos y, gracias a la fuerza que te acompaña, vencerás. No te rindas y persevera, llegará el triunfo. 
  • Capricornio: El día puede ser lento por falta de respuestas o resultados. No puedes estar a la expectativa de lo que ejecuten o decidan otras personas. Hoy busca otro camino para lograr tus metas.
  • Acuario: Tienes la experiencia y los conocimientos necesarios para guiar a otras personas. Hoy te percatarás del error de otros y gracias a tu pronta intervención, se evitarán pérdidas. Te lo agradecerán.
  • Piscis: El ambiente laboral puede ser un tanto hostil. No caigas en discusiones e ignora el comportamiento irritable de un superior. En el amor, no es el momento para propiciar aclaraciones. 
