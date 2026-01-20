HOYSuscripcion LR Focus

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Prensa del expresidente confirmó que el traslado se da para la realización de una intervención quirúrgica.

Martín Vizcarra es trasladado al Hospital de Vitarte para intervención quirurgica. Foto: composición LR
Martín Vizcarra es trasladado al Hospital de Vitarte para intervención quirurgica. Foto: composición LR

Martín Vizcarra fue trasladado por tercera vez en menos de un mes desde Barbadillo hasta el hospital de Ate Vitarte por problemas de salud. De acuerdo con información brindada por su prensa, Vizcarra sería sometido a una intervención quirúrgica.

El exmandatario se encuentra cumpliendo una condena de 14 años de prisión efectiva en el penal de Barbadillo tras ser declarado culpable del delito de cohecho pasivo propio (corrupción) en los casos Lomas de Ilo y hospital regional de Moquegua.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

INPE se pronuncia

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Vizcarra fue trasladado al establecimiento de salud para una cita médica programada en el consultorio externo de urología y que a las 5:30 p.m. ya se encuentra en el penal de Barbadillo en condiciones normales.

