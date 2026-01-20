Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Martín Vizcarra es trasladado al Hospital de Vitarte para intervención quirurgica. Foto: composición LR

Martín Vizcarra es trasladado al Hospital de Vitarte para intervención quirurgica. Foto: composición LR

Martín Vizcarra fue trasladado por tercera vez en menos de un mes desde Barbadillo hasta el hospital de Ate Vitarte por problemas de salud. De acuerdo con información brindada por su prensa, Vizcarra sería sometido a una intervención quirúrgica.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El exmandatario se encuentra cumpliendo una condena de 14 años de prisión efectiva en el penal de Barbadillo tras ser declarado culpable del delito de cohecho pasivo propio (corrupción) en los casos Lomas de Ilo y hospital regional de Moquegua.

TE RECOMENDAMOS LA MALDICIÓN CHINA DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

INPE se pronuncia

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Vizcarra fue trasladado al establecimiento de salud para una cita médica programada en el consultorio externo de urología y que a las 5:30 p.m. ya se encuentra en el penal de Barbadillo en condiciones normales.