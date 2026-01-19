Real Madrid vs Mónaco se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 20 de enero por la fecha 7 de la Champions League 2025-2026. El partido entre españoles y franceses se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus en Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

La Casa Blanca atraviesa un momento complicado tras la salida de Xabi Alonso del banquillo. La afición no ha soportado las recientes actuaciones de algunos jugadores y así lo hicieron notar con sus fuertes silbidos en el partido contra el Levante. Ahora, el choque ante Mónaco será una gran oportunidad para lavarse la cara y revertir ese tenso panorama de la campaña.

Real Madrid vs Mónaco: ficha del partido

Partido Real Madrid vs Mónaco ¿Cuándo? Martes 20 de enero del 2026 ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus Premium ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Mónaco?

En suelo peruano, el partido entre Real Madrid vs Mónaco por la séptima fecha de la Champions League iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Mónaco?

El encuentro entre Real Madrid y Mónaco, correspondiente a la séptima fecha de la Champions League, será transmitido por ESPN en Sudamérica. Además, se podrá ver en streaming a través de Disney Plus Premium para quienes cuenten con suscripción.

¿Cómo ver Real Madrid vs Mónaco online?

Además de Disney Plus Premium, el partido Real Madrid vs Mónaco podrá seguirse de manera online y gratuita a través de la cobertura de La República Deportes, que ofrecerá el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del encuentro.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Mónaco

A continuación, conoce el 11 de Álvaro Arbeloa, quien debutará en Champions como DT del Real Madrid.