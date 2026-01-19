El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la lista de candidatos al Senado de Renovación Popular para la circunscripción electoral del Callao, decisión que deja fuera de carrera a Patricia Chirinos Venegas y Félix Enrique Morales Ubillus en las elecciones generales 2026.

Según la Resolución N. 00148-2026-JEE-CALL/JNE, el colegiado concluyó que la organización política incumplió las normas de democracia interna, al incluir en su lista a una candidata que no fue elegida mediante elecciones primarias, requisito que es obligatorio para las postulaciones al Senado.

"Declarar improcedente la solicitud de inscripción de la Lista de candidatos al Senado, por la circunscripción electoral múltiple del Callao, presentada por el Personero Legal Titular de la organización política Renovación Popular”, se lee en el documento emitido por el JEE.

Incumplimiento de elecciones primarias

De la revisión del sistema Declara y de la documentación presentada por el personero legal de Renovación Popular, el JEE advirtió que solo uno de los dos candidatos fue elegido en elecciones primarias, mientras que el otro fue incorporado por designación directa.

La resolución especifica que Félix Enrique Morales Ubillus sí fue elegido en elecciones primarias, pero que Patricia Chirinos Venegas fue designada directamente por el partido, lo que contraviene el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026

Asimismo, aclaran que el artículo 10 del Reglamento establece que los candidatos al Senado deben ser elegidos de manera obligatoria en elecciones primarias y que la designación directa solo es válida dentro de límites específicos que no resultan aplicables a la circunscripción del Callao, en el que cada partido solo puede presentar dos candidaturas, un hombre y una mujer.

Requisito insubsanable y sin opción de reemplazo

El JEE concluyó que la lista presentada por Renovación Popular no cumple con los requisitos legales de manera integral, por lo que incurre en causales de improcedencia no subsanables.

La resolución señala de forma expresa que el caso se enmarca en lo dispuesto por el Reglamento, el cual establece como no subsanables “la presentación de la fórmula o lista incompletas” y “el incumplimiento de la participación en las elecciones primarias”.

Además, el colegiado indicó que no es posible reemplazar a los candidatos, debido a que el plazo para solicitar modificaciones venció el 23 de diciembre de 2025, antes de la emisión de la resolución

Lista completa fuera de carrera

En consecuencia, el JEE resolvió declarar improcedente la lista completa de candidatos al Senado por el Callao, lo que impide la inscripción de ambos postulantes de Renovación Popular en esta circunscripción.

Patricia Chirinos, que buscaba la reelección al Congreso con su postulación al Senado por el Callao, hace poco tuvo un escándalo televisivo al maltratar a un columnista de este medio. En octubre de 2025, durante una emisión del programa El Valor de la Verdad de Beto Ortíz, Chirinos protagonizó una discusión con el abogado Diego Pomareda, quien calificó su actitud y dijo que “ella es el tipo de gente que no hay que elegir” después de que la congresista hiciera comentarios sarcásticos en su contra durante el debate.

Es importante señalar que la decisión del JEE del Callo aún puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones que resolvería esto en última instancia; sin embargo, el organismo electoral considera que el incumplimiento es insubsanable.