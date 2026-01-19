HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Política

JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

La decisión afecta a toda la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao e incluye a Patricia Chirinos y Félix Morales, debido al incumplimiento de las normas establecidas para las elecciones primarias.

Patricia Chirinos no podrá ser candidata al Senado por el Callao. Foto: composición LR
Patricia Chirinos no podrá ser candidata al Senado por el Callao. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao declaró improcedente la lista de candidatos al Senado de Renovación Popular para la circunscripción electoral del Callao, decisión que deja fuera de carrera a Patricia Chirinos Venegas y Félix Enrique Morales Ubillus en las elecciones generales 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la Resolución N. 00148-2026-JEE-CALL/JNE, el colegiado concluyó que la organización política incumplió las normas de democracia interna, al incluir en su lista a una candidata que no fue elegida mediante elecciones primarias, requisito que es obligatorio para las postulaciones al Senado.

TE RECOMENDAMOS

CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Declarar improcedente la solicitud de inscripción de la Lista de candidatos al Senado, por la circunscripción electoral múltiple del Callao, presentada por el Personero Legal Titular de la organización política Renovación Popular”, se lee en el documento emitido por el JEE.

larepublica.pe

PUEDES VER: Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

lr.pe

Incumplimiento de elecciones primarias

De la revisión del sistema Declara y de la documentación presentada por el personero legal de Renovación Popular, el JEE advirtió que solo uno de los dos candidatos fue elegido en elecciones primarias, mientras que el otro fue incorporado por designación directa.

La resolución especifica que Félix Enrique Morales Ubillus sí fue elegido en elecciones primarias, pero que Patricia Chirinos Venegas fue designada directamente por el partido, lo que contraviene el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026

Asimismo, aclaran que el artículo 10 del Reglamento establece que los candidatos al Senado deben ser elegidos de manera obligatoria en elecciones primarias y que la designación directa solo es válida dentro de límites específicos que no resultan aplicables a la circunscripción del Callao, en el que cada partido solo puede presentar dos candidaturas, un hombre y una mujer.

Requisito insubsanable y sin opción de reemplazo

El JEE concluyó que la lista presentada por Renovación Popular no cumple con los requisitos legales de manera integral, por lo que incurre en causales de improcedencia no subsanables.

La resolución señala de forma expresa que el caso se enmarca en lo dispuesto por el Reglamento, el cual establece como no subsanables “la presentación de la fórmula o lista incompletas” y “el incumplimiento de la participación en las elecciones primarias”.

Además, el colegiado indicó que no es posible reemplazar a los candidatos, debido a que el plazo para solicitar modificaciones venció el 23 de diciembre de 2025, antes de la emisión de la resolución

Lista completa fuera de carrera

En consecuencia, el JEE resolvió declarar improcedente la lista completa de candidatos al Senado por el Callao, lo que impide la inscripción de ambos postulantes de Renovación Popular en esta circunscripción.

Patricia Chirinos, que buscaba la reelección al Congreso con su postulación al Senado por el Callao, hace poco tuvo un escándalo televisivo al maltratar a un columnista de este medio. En octubre de 2025, durante una emisión del programa El Valor de la Verdad de Beto Ortíz, Chirinos protagonizó una discusión con el abogado Diego Pomareda, quien calificó su actitud y dijo que “ella es el tipo de gente que no hay que elegir” después de que la congresista hiciera comentarios sarcásticos en su contra durante el debate.

Es importante señalar que la decisión del JEE del Callo aún puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones que resolvería esto en última instancia; sin embargo, el organismo electoral considera que el incumplimiento es insubsanable.

Notas relacionadas
Columnista de La República que enfrentó a Chirinos: "Con insultos, chiboleos e inmadurez política, el Perú no va a ningún lado"

Columnista de La República que enfrentó a Chirinos: "Con insultos, chiboleos e inmadurez política, el Perú no va a ningún lado"

LEER MÁS
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Es falso este afiche que convocó una marcha en Perú para el 18 de octubre con el lema "Bájate a un tombo"

Es falso este afiche que convocó una marcha en Perú para el 18 de octubre con el lema "Bájate a un tombo"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

LEER MÁS
RMP sobre José Jerí tras destape de reuniones con empresarios chinos: "Está aterrorizado porque lo han ampayado"

RMP sobre José Jerí tras destape de reuniones con empresarios chinos: "Está aterrorizado porque lo han ampayado"

LEER MÁS
La nueva reunión de José Jerí con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

La nueva reunión de José Jerí con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

LEER MÁS
Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

LEER MÁS
Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

LEER MÁS
General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025