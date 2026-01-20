HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Sedacusco realizará un mantenimiento preventivo en sistema de conducción. En tanto, Sunass supervisará el abastecimiento alternativo a través de cisternas.

Sunass supervisará abastecimiento alternativo.
Foto: composición LR

Este miércoles 21 de enero, Sedacusco programó un corte de agua que afectará al 65 % de la ciudad de Cusco. La restricción del servicio se dará durante alrededor de 14 horas y también se activará un plan de contingencia, que consistirá en la disposición de camiones cisterna para establecimientos de salud, mercados, centros penitenciaros y zonas afectadas. De esta forma, se exhortó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias.

¿A qué se debe el corte de agua que afectará al 65% de Cusco?

De acuerdo a Sedacusco, la restricción del servicio se dará en cuatro distritos y se debe a los trabajos de mantenimiento preventivo en la línea de conducción del Sistema Vilcanota (zona de Huacarpay). Por lo tanto, el 65% de la ciudad de Cusco no contará con agua potable durante alrededor de 14 horas.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Cusco?

Las zonas afectadas en la provincia de Cusco por el corte de agua programado para este miércoles 21 son:

  • San Jerónimo
  • San Sebastián
  • Wánchaq
  • Santiago.
Foto: Sedacusco

Corte de agua. Foto: Sedacusco

Aquí el detallado de sectores:

Reservorio Campiña Alta R-10

Centro Histórico de San Jerónimo, Vista Alegre, Wispampa, Quispiguilla, Cachimayo, Miraflores, Constructores, Santa Marta, San Martín y zonas aledañas.

Reservorio Larapa R-12

Santa Rosa, COVIDUC, Los Pinos, Túpac Amaru, 3 de Mayo, La Cantuta, Larapa y zonas aledañas.

Reservorio Winpillay R-13 y Margen Derecha

Winpillay, General Ollanta, Velasco Astete, Santa Lucía, Sr. de los Milagros, Kennedy B, Hilario Mendívil, San Luis, Surihuaylla, Los Nogales, Las Joyas, UVIMA I, UVIMA II, San Antonio, Agua Buena, FDICS, FEDETRAC y zonas aledañas.

Reservorio Ccaramascara R-14

APV San Antonio parte alta, APV Villa Salud, UVIMA V, UVIMA VII, APV Paraíso de Fátima, APV Altiva Canas, APV Fernández, APV Patrón San Jerónimo, APV El Tablón, APV 30 de Septiembre, APV Villa Rinconada, APV Casuarinas Sur y Norte, APV Petro Perú y zonas aledañas.

Reservorio Qoripata R-5

Villa Unión Huancaro, Huancaro Residencial, Huancaro Industrial, Urb. Bancopata, Urb. Coripata Sur y Norte, Urb. Amadeo Repetto, CCHH Pachacútec, Urb. Fideranda, Urb. Mateo Pumacahua, Urb. San Borja y zonas aledañas.

Reservorio Los Andenes R-1

Los Andenes, Urb. Manuel Prado, Urb. Quispicanchi, Urb. Magisterio I y II Etapa, Urb. Santa Rosa, Urb. Santa Mónica, Urb. Marcarvalle, Calle Amargura, Don Bosco, Tahuantinsuyo, Los Ángeles, Ucchullo Grande, Cruz Pata, Urb. Micaela Bastidas, Urb. Rosaspata, Barrio Profesional, Lucrepata, Mariscal Gamarra I y II Etapa, Recoleta, Primero de Mayo, Ucchullo Alto, Urb. Primero de Mayo, Urb. Los Incas y zonas aledañas.

Sunass monitoreará plan de contingencia

La Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento (Sunass) verificará el abastecimiento alternativo del agua potable a través de cisternas en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián y parte de las jurisdicciones de Wánchaq y Santiago.

Cabe resaltar, que los usuarios pueden comunicarse a la línea gratuita 1899, así como al número telefónico regional (084) 488027, a fin de realizar consultas, reportar incidencias o solicitar más información ante la interrupción programada del servicio.

Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

Capturan a Vilma Zeña Santamaría en San Martín de Porres, condenada por explotación laboral y esclavitud por el caso Galería Nicolini

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

