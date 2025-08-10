HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa las zonas y horarios este 12 de agosto

Hidrandina alertó sobre cortes de luz en Trujillo para el martes 12 de agosto de 2025. Conoce los sectores de la ciudad afectados.

Los cortes están programados para al menos tres distritos. Foto: Gerson Cardoso/LR
Los cortes están programados para al menos tres distritos. Foto: Gerson Cardoso/LR

Hidrandina, la sucursal responsable de la distribución eléctrica en el norte del Perú, anunció que para este 12 de agosto de 2025 se realizarán cortes de luz en Trujillo, La Libertad. En consecuencia, diferentes sectores de la ciudad sufrirán estas interrupciones.

La empresa recomendó a la población tomar las precauciones necesarias, ya que estas labores de mantenimiento tienen como propósito mejorar la red eléctrica. Asimismo, Hidrandina recomendó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las zonas y horarios que se verán impactados por estos cortes programados.

Corte de luz este 12 de agosto

Santiago de Chuco

  • Horario: 06:30 a.m. a 07:30 a.m.
  • Zonas afectadas: Santiago de Chuco

La  Esperanza 

  • Horario: 08:30 a.m. a 10:30 a.m.
  • Zonas afectadas:
    PP.JJ. La Esperanza: Av. Egipto cdra. 9; Ca. Joaquín Olmedo cdras. 11, 12; Ca. San Cristóbal cdra. 3; Jr. Cahuide cdra. 7; Jr. Lima cdra.8.
    AA. HH La Verónica: Av. Egipto cdras 9, 10; Ca. Ancash cdra. 8; Ca. Joaquín Olmedo cdras. 8, 11, 12; Ca. La Esmeralda cdras 5, 6; Ca. Los Laureles cdras. 5, 6, 7; Ca. San Cristóbal cdras 2, 3,4; Ca. Santa Verónica cdras. 1, 2,3; Jr. Cahuide cdras.5, 6, 7; Jr. Lima cdras. 6, 7, 8, 9; Mz. 19.
    Sector Jerusalén: Av. Egipto cdras. 9, 10, 11; Ca. Los Laureles cdra. 5; Ca. San Lucas cdra. 1.

Trujillo (primer grupo)

  • Horario: 11:00 a.m. a 01:00 p.m.
  • Zonas afectadas:
    Urb. Los Cedros: Av. América Oeste cdras. 1, 2; Av. Nicolas de Piérola cdra. 13; Av. Pablo Casals Mz. LL, cdra. 7; Mz.F, J, LL.
    Sector. Mansiche: Av. América Oeste cdra. 1.
    Urb. Santa Inés: Av. Nicolás de Piérola cdra. 13.
    Urb. San Isidro: Mz. T.

Trujillo (segundo grupo)

  • Horario: 03:00 p.m. a 05:00 p.m.
  • Zonas afectadas:
    Torres Araujo: Av. 28 de Julio cdras. 2, 3; Av. 29 de diciembre cdras. 1, 2; Av. España cdra. 25; Av. Moche cdra. 2; Ca. Costa Rica cdra. 3; Ca. Nicaragua cdras. 1, 2; Ca. República de Panamá cdras 1, 2,3,4; Jr. Francisco Bolognesi cdra. 8; Jr. Republica del Brasil cdra. 1.

Para efectuar el pago del recibo de luz de Hidrandina, la compañía ofrece varias opciones que facilitan un proceso cómodo y seguro a sus usuarios. A continuación, se presentan las principales alternativas disponibles:

Agentes y bancos autorizados

  • Interbank
  • Banco de Crédito del Perú (BCP)
  • BBVA
  • Scotiabank
  • Banco de la Nación

Agentes corresponsales y establecimientos autorizados

  • Agentes KasNet​
  • Tiendas Mass​
  • Western Union​

Canal de comunicación de Hidrandina

La empresa encargada del suministro eléctrico en Trujillo, Hidrandina, ha habilitado un número telefónico y una aplicación digital para la comunicación con sus usuarios. El número disponible en su página web es 0801-71001. También, quienes prefieran usar su teléfono móvil pueden descargar la aplicación Distriluz y seguir los pasos indicados. Además, está habilitado el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe para atención al cliente.

