Sociedad

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

La carga de alimentos para animales de corral que transportaba el camión quedó regada en la zona mientras las autoridades enfrentan la emergencia.

El equipo de bomberos enfrenta el siniestro. Foto: Canal N
El equipo de bomberos enfrenta el siniestro. Foto: Canal N

Un accidente de tránsito ocasionó el despiste y posterior volcadura de un enorme camión que transportaba alimentos para animales de corral. El incidente ocasionó el cierre de la vía Panamericana Norte a la altura del kilómetro 97.5, en Chancay. Hasta el momento se investiga las causas del incidente.

De acuerdo a la información preliminar, la vía ha quedado obstruida producto de la volcadura del enorme vehículo, lo cual ha provocado congestión en la zona. Ante ello, la Policía de Carreteras y el Cuerpo General de Bomberos se encuentran realizando las diligencias respectivas a fin de terminar de sofocar el siniestro.

Nota en desarrollo

