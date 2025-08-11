Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Un accidente de tránsito ocasionó el despiste y posterior volcadura de un enorme camión que transportaba alimentos para animales de corral. El incidente ocasionó el cierre de la vía Panamericana Norte a la altura del kilómetro 97.5, en Chancay. Hasta el momento se investiga las causas del incidente.

De acuerdo a la información preliminar, la vía ha quedado obstruida producto de la volcadura del enorme vehículo, lo cual ha provocado congestión en la zona. Ante ello, la Policía de Carreteras y el Cuerpo General de Bomberos se encuentran realizando las diligencias respectivas a fin de terminar de sofocar el siniestro.

Nota en desarrollo