'El valor de la verdad' de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     
Sociedad

Reportan incendio en sótano de Municipalidad de Callao: habría sido originado por cortocircuito

Larry Linch, subgerente de Defensa Civil Callao, reveló que el siniestro ocurrió en el sótano donde guardan documentación de los años 70 y 80.

Vecinos del Callao alertaron a las autoridades sobre el siniestro. Foto: Composición LR
Vecinos del Callao alertaron a las autoridades sobre el siniestro. Foto: Composición LR

El 10 de agosto, se registró un incendio en el área de Rentas de la Municipalidad Provincial del Callao, ubicada en el sótano del edificio. El siniestro movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y alertó a los vecinos de la zona.

Habitantes del sector que se encontraban en la municipalidad pusieron en sobre aviso a las autoridades tras notar la presencia de humo saliendo por las ventanas. Acto seguido, los bomberos del distrito se apersonaron con 3 unidades para dar inicio a sus operaciones.

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

lr.pe

Incendio habría sido originado por cortocircuito, según Larry Linch

"En esta área donde ha ocurrido el incendio, es el área de Gerencia de Renta. En la parte posterior se guarda toda la documentación de ese archivo, de documentación de hace muchos años", precisó Larry Linch, subgerente de Defensa Civil Callao, a La República. En esa línea, la preocupación se centró en la pérdida de data relevante vinculada a trámites municipales.

"Ha habido un cortocircuito. Esto originó un pequeño incendio en esas cajas de archivo de papelería. Me indica el área de renta que son documentación del año 70 y 80", agregó.

Más de S/ 3.000 millones para transformar la olvidada avenida Los Alisos: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

lr.pe

Pronunciamiento de la Municipalidad del Callao

Tras el suceso, la municipalidad provincial se pronunció mediante un comunicado oficial. "El amago de incendio se produjo en una de las oficinas de Rentas; sin embargo, ningún archivo o documento resultó dañado", se lee.

Comunicado tras siniestro. Foto: Municipalidad del Callao

Comunicado tras siniestro. Foto: Municipalidad del Callao

En esa línea, informaron que continuarían operando con regularidad, pese al incidente ocurrido: "Mañana lunes [11 de agosto], la Municipalidad Provincial del Callao atenderá con normalidad en todas sus áreas".

