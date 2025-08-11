Adulta mayor y dos choferes mueren tras volcadura de ómnibus en Cusco: accidente dejó 22 heridos

Más de 20 heridos se reportaron tras el accidente de tránsito en Cusco. Foto: Composición LR

La mañana del lunes 11 de agosto, un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera Interoceánica Sur, a la altura del puente Fortaleza, en el distrito de Quincemil, provincia de Quispicanchi, en Cusco.

Un ómnibus de la empresa Crespo Tours, con placa B7D-954, que cubría la ruta Puerto Maldonado (Madre de Dios) – Cusco, sufrió un despiste y posterior volcadura por causas que aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

Accidente de ómnibus deja 3 personas fallecidas

Producto del siniestro, perdieron la vida Javier Cereceda Chanco, Aurelio Auccapuma Sayo, ambos conductores del bus siniestrado y Evarista Quispe de Huillca (70). Asimismo, 22 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato al centro de salud de Quincemil para recibir atención médica.

Efectivos de la Comisaría de Quincemil, junto con personal de la División de Protección de Carreteras, llevaron a cabo las diligencias para identificar a todos los heridos y determinar las causas del accidente. La Policía informó que en las próximas horas se brindará mayor detalle sobre este lamentable hecho, mientras personal de salud y rescatistas trabajan para garantizar la asistencia de todos los afectados.

Lis de heridos tras el accidente en carretera Madre de Dios-Cusco

Francisco Huillca Quispe (44) Dalmecia Zarate Cavero (33) Menor de dos años María Riveros Loayza (64) Andrés García Guillén (72) Betty Gabriela Arévalo Fatama Mily Conto Paucar Algen Lee Infanto Conto Rolando Carrera Luján Facundo Mamani Yucra (30) Francisco Condori Arizaga (31) Aquilina Choqueq Illantigo (30) Edizon Díaz Zevallos (20) Amelia Hancco Bustinza (30) Ever Abad Luque Bellido (21) José Luis Quecaño Huisa (34) Tomás Puma Paucar (26) Mario Puma Paucar (21) René López Cabrera (39) Honorato Huaranga Huamán (50) Leonidad Perca Pereira (37) Pablo Ccahua Huallpa (46)

