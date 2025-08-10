Gobierno regional de César Acuña gastó hasta S/60 millones en concurso para emprendedores que luego fue anulado
La gestión regional de La Libertad destinó cerca de 60 millones de soles a dos concursos para emprendedores que fueron anulados por graves irregularidades detectadas en el proceso.
El gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña, destinó 58 millones de soles para el proyecto “Procompite”, un programa diseñado para beneficiar a pequeños empresarios con financiamiento para maquinaria, equipamiento y planes de negocio. Sin embargo, ambos concursos realizados en 2023 y 2024 fueron anulados debido a serias irregularidades administrativas y cuestionamientos legales que impidieron la entrega efectiva de estos recursos.
Informes internos del Gobierno Regional, a los que tuvo acceso Cuarto Poder, detallan múltiples vicios y faltas en la organización y ejecución de los concursos. Entre ellos, la falta de expedientes técnicos, ausencia de documentos legales, y la conformación irregular del comité evaluador, presidido por Juan José Fort, mano derecha de Acuña en la región y uno de los principales implicados en el escándalo.
Pequeños empresarios denunciaron además presuntas exigencias de pagos indebidos para ser favorecidos en el proceso, lo que generó protestas y un fuerte rechazo hacia la gestión regional. La crisis de “Procompite” pone en entredicho la transparencia y la responsabilidad en el manejo de fondos públicos en La Libertad bajo el mando de Acuña.
