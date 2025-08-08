HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley
Sociedad

Sicarios acribillan a 'Jami', promotor de eventos de Los Pulpos, a plena luz del día en Trujillo: cámaras captaron violento ataque

Cámaras grabaron el asesinato de 'Jami' que fue a plena luz del día. Víctima pertenecía a la organización Los Pulpos y se dedicaba a lavar dinero, según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).


'Jami' fue el promotor que llevó a Chacalón Junior a Trujillo el 15 de setiembre del 2024, evento en en el cual en las pantallas se exhibía el logo de Los Pulpos.
Un nuevo ataque volvió a estremecer la tranquilidad de la ciudad de Trujillo. La tarde de este viernes 8 de agosto un promotor de eventos, que responde al nombre de Diamilcar Pereda Ascate, fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario que llegó a bordo de una motocicleta.

Según información preliminar, el crimen ocurrió en la cuadra 17 de la avenida España, en pleno centro histórico de la Ciudad de la Eterna Primavera, y según la PNP, la víctima, conocida también bajo el alias de 'Jami', formaba parte de la organización criminal Los Pulpos y se encargaba de lavar dinero y organizar eventos musicales para dicha banda delincuencial.

Trujillo: cámaras de seguridad de la zona grabaron asesinato de 'Jami' a mano de sicarios

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el instante en que un sujeto dispara a sangre fría contra 'Jami', quien perdió la vida instantáneamente luego del impacto de las balas.

De acuerdo con las imágenes, se observa como un pistolero desciende de un vehículo y dispara varias veces contra Diamilcar, que se encontraba en su camioneta color azul; posteriormente, el atacante vuelve a subir al vehículo y se da a la fuga en dirección desconocida.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

