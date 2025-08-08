HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Chiclayo: bebé abandonado se recupera pero necesita apoyo con ropa y alimentos

El pequeño habría sido traído al mundo de forma domiciliaria, por lo que la PNP continúa con las investigaciones para hallar a quienes lo dejaron a su suerte en un parque.

Autoridades determinarán el lugar donde será trasladado el menor. Foto: Hospital Regional de Lambayeque.
Autoridades determinarán el lugar donde será trasladado el menor. Foto: Hospital Regional de Lambayeque.

Mejora la salud del bebé rescatado tras ser abandonado en un parque de Chiclayo. El director del Hospital Regional de Lambayeque, César Guzmán Saavedra, informó este jueves 7 de agosto que el recién nacido está fuera de peligro, se recupera favorablemente de la infección que lo aquejaba y pronto será trasladado a piso para seguir su tratamiento.

Sin embargo, ahora se necesita del apoyo de la comunidad chiclayana a través de la donación de ropa, artículos de limpieza, pañales y alimento para el menor. El titular del nosocomio del Minsa indicó que, ante la ausencia de su madre, el bebé debe ser alimentado con fórmula láctea para obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento.

PUEDES VER: Enfermera se realizó baño de florecimiento virtual y ahora la extorsionan con filtrar imágenes íntimas en Chiclayo

lr.pe

Las personas de buen corazón para cualquier donativo pueden acercarse personalmente al Hospital Regional de Lambayeque.

Actualmente el bebé se halla en el servicio UCCE del departamento de Pediatría del hospital, bajo la vigilancia de una policía femenina de la Comisaría del Norte. Las autoridades decidirán donde será trasladado una vez que sea dado de alta médica.

Continúa la investigación por abandono de menor

Guzmán Saavedra descartó que el recién nacido haya sufrido algún abuso, como era la preocupación de los usuarios de las redes sociales. Asimismo, por las condiciones en que se encontró el cordón umbilical, el galeno manifestó que su parto habría sido en un domicilio, sin asistencia de personal de salud especializado.

El director del Hospital Regional de Lambayeque enfatizó que la Policía Nacional continúa investigando para dar con los padres y personas involucradas en el abandono del menor, con el objetivo de que sean sancionadas.

Notas relacionadas
Enfermera se realizó baño de florecimiento virtual y ahora la extorsionan con filtrar imágenes íntimas en Chiclayo

Enfermera se realizó baño de florecimiento virtual y ahora la extorsionan con filtrar imágenes íntimas en Chiclayo

LEER MÁS
Recién nacido es abandonado en parque de Chiclayo: niños encontraron al bebé mientras jugaban

Recién nacido es abandonado en parque de Chiclayo: niños encontraron al bebé mientras jugaban

LEER MÁS
Chiclayo: ambulantes transforman vías públicas en ‘ferias’; regidora critica falta de acción de alcaldesa

Chiclayo: ambulantes transforman vías públicas en ‘ferias’; regidora critica falta de acción de alcaldesa

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

Pareja cae del segundo piso en Huánuco, mujer muere y hombre queda herido: cámaras graban el accidente

LEER MÁS
Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa: valorizada en más de S/ 90 millones y estaría lista en 7 meses

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Influencer Lizeth Atoccsa tras recibir apoyo por críticas por la compra de un departamento: "La vida me está recompensando"

Sociedad

Expresidente de ATU, José Aguilar: "La fiscalización (de transporte) es debilitada por informales con respaldo congresal"

Confirman feriado no laborable el 13 de agosto en esta región del Perú: ¿quiénes podrán acceder a este descanso?

Reprograman nuevo paro en Lima y Callao para el 21 de agosto tras reuniones con gremios, según presidente de Anitra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota