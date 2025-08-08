Chiclayo: bebé abandonado se recupera pero necesita apoyo con ropa y alimentos

Mejora la salud del bebé rescatado tras ser abandonado en un parque de Chiclayo. El director del Hospital Regional de Lambayeque, César Guzmán Saavedra, informó este jueves 7 de agosto que el recién nacido está fuera de peligro, se recupera favorablemente de la infección que lo aquejaba y pronto será trasladado a piso para seguir su tratamiento.

Sin embargo, ahora se necesita del apoyo de la comunidad chiclayana a través de la donación de ropa, artículos de limpieza, pañales y alimento para el menor. El titular del nosocomio del Minsa indicó que, ante la ausencia de su madre, el bebé debe ser alimentado con fórmula láctea para obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento.

Las personas de buen corazón para cualquier donativo pueden acercarse personalmente al Hospital Regional de Lambayeque.

Actualmente el bebé se halla en el servicio UCCE del departamento de Pediatría del hospital, bajo la vigilancia de una policía femenina de la Comisaría del Norte. Las autoridades decidirán donde será trasladado una vez que sea dado de alta médica.

Continúa la investigación por abandono de menor

Guzmán Saavedra descartó que el recién nacido haya sufrido algún abuso, como era la preocupación de los usuarios de las redes sociales. Asimismo, por las condiciones en que se encontró el cordón umbilical, el galeno manifestó que su parto habría sido en un domicilio, sin asistencia de personal de salud especializado.

El director del Hospital Regional de Lambayeque enfatizó que la Policía Nacional continúa investigando para dar con los padres y personas involucradas en el abandono del menor, con el objetivo de que sean sancionadas.