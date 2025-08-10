Capturan a banda de falsos taxistas que asaltaban a jóvenes a la salida de concurridas discotecas

Dos presuntos delincuentes implicados en el asalto a asistentes de conocidas discotecas de Lima Norte, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional por medio de un articulado operativo en la Av. Colonial, en el Cercado de Lima. Los sujetos, fueron acusados de haber retenido a una mujer que utilizó sus servicios de taxi la noche anterior.

Durante la detención, se les incautó una serie de tarjetas bancarias, documentos de identidad que le pertenecerían a sus víctimas, y hasta un dispositivo para realizar operaciones (POS) convenientemente escondido en la parte inferior de uno de los vehículos. De acuerdo con el general PNP, Juan Carlos Montúfar, asaltaban a las personas que subían a sus taxis tras salir de las discotecas y les quitaban sus pertenencias, así como dinero de forma inmediata, según contó para 24 Horas.

Caen falsos taxistas en Cercado de Lima

Una de las supuestas víctimas de la banda delincuencial se acercó durante la intervención asegurando que, la noche anterior, su pareja había secuestrada por uno de los sujetos. En sus declaraciones para el medio informativo, indicó que junto a su mujer salieron de la discoteca y abordaron uno de sus taxis, sin embargo, en medio de la ruta, notó actitudes sospechosas que lo llevaron a querer solicitar otro auto por aplicativo.

En ese transcurso, cuando el joven descendió del vehículo para hacerle una señal a su nuevo conductor, el falso taxista arrancó de imprevisto llevándose a su pareja que se encontraba durmiendo dentro. Tras los sucedido, sostuvo que quiso comunicarse insistentemente con ella, pero su teléfono ya había sido apagado. La respuesta que le dieron los detenidos frente a los agentes policiales, fue que habrían dejado a la mujer por Lima Norte.

Policía inicia investigaciones

Los dos sujetos fueron llevados a la Central Operativa de Investigación Policial - DIRINCRI, de la Av. España para pasar por diligencias respectivas del caso, estos, fueron identificados como Luis Canales y Anderson Osis. Por el momento, las autoridades ya investigan si estarían involucrados en otro tipo de antecedentes por crímenes relacionados.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

