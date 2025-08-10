Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

La presidenta Dina Boluarte arribó este domingo 10 de agosto a Yakarta, Indonesia, como parte de su recorrido por el continente asiático en el que se reunirá con una serie de empresarios y autoridades indonesios. Esto se da en medio de la alta ola de inseguridad ciudadana que afronta el Perú, que va dejando, 1.322 asesinatos en lo que va del año, según las cifras del Sinadef.

A su llegada, en horas de la mañana, la jefa de Estado fue recibida por el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni, como último destino de su gira, que tiene un costo de casi medio millón de soles entre pasajes y viáticos de cinco de sus ministros y la delegación del Despacho Presidencial.

La mandataria salió del país luego de que, el viernes 1 de agosto, el Congreso aprobó otorgarle permiso para viajar al extranjero del 5 al 12 de este mes. La solicitud de Boluarte fue aprobada con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Con ello, son 10 viajes fuera del Perú que registra la mandataria desde que asumió la presidencia.

Dina Boluarte: agenda de la presidenta en Indonesia

Según la agenda que el Ejecutivo presentó al Parlamento, la comitiva presidencial sostendrá reuniones con autoridades y empresario del país asiático para "reafirmar los vínculos comerciales" y "posicionar al Perú como un referente de inversión segura en la región Asia-Pacífico".

El lunes 11 de agosto, a las 08:00, la mandataria será parte del Foro empresarial Perú-Indonesia, que se llevará a cabo en el Hotel Raffles de Yakarta. A las 10:00, se realizará una recepción con honores militares en el Palacio Presidencial, donde se presentarán las delegaciones, se firmará el libro de visitas y se tomará una foto oficial. Posteriormente, a las 10:30, habrá un encuentro privado entre Dina Boluarte y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, seguido de una reunión bilateral ampliada con las delegaciones de ambos países de 11:00 a 11:50.

A las 11:50, se llevará a cabo la ceremonia de firma de acuerdos, y a las 12:15, se ofrecerá un banquete oficial en honor a la presidenta en el Palacio Presidencial. En la tarde, a las 14:30, se realizarán reuniones con los presidentes y altos funcionarios de las dos cámaras del Parlamento de Indonesia en la sede del Legislativo. Luego, de 16:30 a 16:45, se llevará a cabo un encuentro con el secretario general de ASEAN, así como con subsecretarios y representantes de los Estados miembros en la sede de la Secretaría General.

A las 16:45, se ofrecerán declaraciones a la prensa en la misma sede. Finalmente, a las 19:30, se partirá del hotel hacia el aeropuerto Soekarno-Hatta, con la llegada a Kuala Lumpur programada para las 22:40, donde se realizará un tránsito internacional.