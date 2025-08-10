HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1
Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1     Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1     Sporting Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1     
Política

Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

A pesar de los 1.322 asesinatos que deja la criminalidad en 2025, según Sinadef, la presidenta Dina Boluarte arribó a Yakarta para reunirse con una serie de empresarios y autoridades indonesios.

Dina Boluarte arribó a Yakarta. Mandataria deberá volver al Perú el martes 12 de agosto. Foto: Presidencia
Dina Boluarte arribó a Yakarta. Mandataria deberá volver al Perú el martes 12 de agosto. Foto: Presidencia

La presidenta Dina Boluarte arribó este domingo 10 de agosto a Yakarta, Indonesia, como parte de su recorrido por el continente asiático en el que se reunirá con una serie de empresarios y autoridades indonesios. Esto se da en medio de la alta ola de inseguridad ciudadana que afronta el Perú, que va dejando, 1.322 asesinatos en lo que va del año, según las cifras del Sinadef.

Únete a nuestro canal de política y economía

A su llegada, en horas de la mañana, la jefa de Estado fue recibida por el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni, como último destino de su gira, que tiene un costo de casi medio millón de soles entre pasajes y viáticos de cinco de sus ministros y la delegación del Despacho Presidencial.

La mandataria salió del país luego de que, el viernes 1 de agosto, el Congreso aprobó otorgarle permiso para viajar al extranjero del 5 al 12 de este mes. La solicitud de Boluarte fue aprobada con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Con ello, son 10 viajes fuera del Perú que registra la mandataria desde que asumió la presidencia.

Dina Boluarte: agenda de la presidenta en Indonesia

Según la agenda que el Ejecutivo presentó al Parlamento, la comitiva presidencial sostendrá reuniones con autoridades y empresario del país asiático para "reafirmar los vínculos comerciales" y "posicionar al Perú como un referente de inversión segura en la región Asia-Pacífico".

El lunes 11 de agosto, a las 08:00, la mandataria será parte del Foro empresarial Perú-Indonesia, que se llevará a cabo en el Hotel Raffles de Yakarta. A las 10:00, se realizará una recepción con honores militares en el Palacio Presidencial, donde se presentarán las delegaciones, se firmará el libro de visitas y se tomará una foto oficial. Posteriormente, a las 10:30, habrá un encuentro privado entre Dina Boluarte y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, seguido de una reunión bilateral ampliada con las delegaciones de ambos países de 11:00 a 11:50.

A las 11:50, se llevará a cabo la ceremonia de firma de acuerdos, y a las 12:15, se ofrecerá un banquete oficial en honor a la presidenta en el Palacio Presidencial. En la tarde, a las 14:30, se realizarán reuniones con los presidentes y altos funcionarios de las dos cámaras del Parlamento de Indonesia en la sede del Legislativo. Luego, de 16:30 a 16:45, se llevará a cabo un encuentro con el secretario general de ASEAN, así como con subsecretarios y representantes de los Estados miembros en la sede de la Secretaría General.

A las 16:45, se ofrecerán declaraciones a la prensa en la misma sede. Finalmente, a las 19:30, se partirá del hotel hacia el aeropuerto Soekarno-Hatta, con la llegada a Kuala Lumpur programada para las 22:40, donde se realizará un tránsito internacional.

Notas relacionadas
Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

LEER MÁS
Pueblos indígenas de Perú y Ecuador rechazan plan de Boluarte para interconectar Oleoducto Norperuano

Pueblos indígenas de Perú y Ecuador rechazan plan de Boluarte para interconectar Oleoducto Norperuano

LEER MÁS
RESUMEN del mensaje a la nación de Dina Boluarte 2025: estos fueron los principales anuncios de su discurso

RESUMEN del mensaje a la nación de Dina Boluarte 2025: estos fueron los principales anuncios de su discurso

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil

LEER MÁS
Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de PatriciaBenavides

Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de PatriciaBenavides

LEER MÁS
Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

Una dura elección: Heduardicidio satiriza las preferencias de una exfiscal de la Nación en las Elecciones 2026

LEER MÁS
Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

LEER MÁS
Una defensa remota: Carlincatura ironiza cómo el Congreso ratificó la soberanía de Santa Rosa

Una defensa remota: Carlincatura ironiza cómo el Congreso ratificó la soberanía de Santa Rosa

LEER MÁS
Sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

Sólo hay 14 policías para combatir a las bandas criminales de la frontera

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota