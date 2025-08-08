HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi: Colgate retira más de 3 millones de pastas dentales del mercado por riesgo de lesiones bucales

Más de 2.6 millones de unidades ya han sido compradas por los consumidores. Empresa ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto.

La empresa Colgate ya solicitó el cese de su comercialización.
Debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante del producto, la empresa Colgate-Palmolive Perú S.A. informó al Indecopi que retirará del mercado peruano más de 3 millones 156 mil unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint.

De acuerdo con una notificación sanitaria presentada por la empresa, este defecto podría generar efectos adversos en los compradores, como irritación o hinchazón bucal, lesiones bucales (como aftas, llagas o ampollas) y dolor en la zona de la boca.

Lamentablemente, Indecopi precisó que, de la cantidad señalada, más de 2 millones 600 mil unidades ya fueron compradas por los consumidores.

Ante ello, como medida preventiva, Colgate señaló que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio del 2025.

Además, comunicó, se ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta; sobre todo, del lote NSOC29824-24CO. “Los consumidores pueden solicitar el cambio de la crema dental por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio”, refirieron.

Indecopi agregó que los clientes pueden contactarse con la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú en https://www.colgatepalmolive.com.pe/contact-us y vía telefónica al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio del producto.

