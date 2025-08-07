HOY

Salud

Línea 113 del Minsa brinda orientación nutricional profesional para evitar dietas falsas de redes sociales

Los peruanos pueden acceder a la consejería gratuita del MINSA sobre alimentación saludable a través de la Línea 113, opción 3, en WhatsApp o Telegram.

Línea 113 también resuelve dudas sobre alimentación saludable. Foto: Composición LR/ Archivo GLR
Línea 113 también resuelve dudas sobre alimentación saludable. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

En un contexto en el cual muchos se dejan guiar por dietas sin sustento científico compartidas en redes sociales, el Ministerio de Salud (MINSA) recordó a la ciudadanía que puede hacer uso de la Línea 113 (opción 3), en la cual podrán recibir orientación nutricional gratuita a nivel nacional.

Este canal es atendido por especialistas de la salud, quienes buscan contrarrestar la desinformación con consejos personalizados, confiables y basados en investigación científica. Con esta herramienta, el Estado busca promover hábitos alimenticios saludables en todo el país.

MINSA recomienda incluir frutas y verduras en la dieta diaria. Foto: Composición LR<br><br>

MINSA recomienda incluir frutas y verduras en la dieta diaria. Foto: Composición LR

Consejos de nutrición por WhatsApp, Telegram y correo electrónico

Además de la Línea 113, el MINSA ofrece orientación nutricional mediante su WhatsApp (955 557 000), Telegram (952 842 623) y correo infosalud@minsa.gob.pe. Estos canales permiten a la población recibir atención directa de profesionales sin necesidad de salir de casa. La institución asegura que toda la información es confiable; además, recomienda no seguir consejos de fuentes no profesionales en redes sociales.

Más de 6 mil orientaciones nutricionales en 2025

Durante el presente año, la Línea 113 brindó 6.238 orientaciones sobre alimentación saludable. El servicio está disponible para todos los ciudadanos y tiene en cuenta factores como edad, condiciones médicas y necesidades particulares. En 2024, se contabilizaron más de 14 mil atenciones nutricionales, siendo los adultos y adultos mayores los principales usuarios.

PUEDES VER: Nutricionista revela los riesgos y enfermedades de las personas que comen fuera de su horario regular: no solo gastritis

lr.pe

Recomendaciones clave de alimentación

El MINSA recomienda incluir frutas y verduras en la dieta diaria, así como leer las etiquetas de los productos envasados para identificar octógonos de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio o grasas. También sugiere preferir preparaciones caseras frente a productos ultraprocesados como forma efectiva de prevenir enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2 y males cardiovasculares.

