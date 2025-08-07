Línea 113 del Minsa brinda orientación nutricional profesional para evitar dietas falsas de redes sociales

En un contexto en el cual muchos se dejan guiar por dietas sin sustento científico compartidas en redes sociales, el Ministerio de Salud (MINSA) recordó a la ciudadanía que puede hacer uso de la Línea 113 (opción 3), en la cual podrán recibir orientación nutricional gratuita a nivel nacional.

Este canal es atendido por especialistas de la salud, quienes buscan contrarrestar la desinformación con consejos personalizados, confiables y basados en investigación científica. Con esta herramienta, el Estado busca promover hábitos alimenticios saludables en todo el país.

MINSA recomienda incluir frutas y verduras en la dieta diaria. Foto: Composición LR





Consejos de nutrición por WhatsApp, Telegram y correo electrónico

Además de la Línea 113, el MINSA ofrece orientación nutricional mediante su WhatsApp (955 557 000), Telegram (952 842 623) y correo infosalud@minsa.gob.pe. Estos canales permiten a la población recibir atención directa de profesionales sin necesidad de salir de casa. La institución asegura que toda la información es confiable; además, recomienda no seguir consejos de fuentes no profesionales en redes sociales.

Más de 6 mil orientaciones nutricionales en 2025

Durante el presente año, la Línea 113 brindó 6.238 orientaciones sobre alimentación saludable. El servicio está disponible para todos los ciudadanos y tiene en cuenta factores como edad, condiciones médicas y necesidades particulares. En 2024, se contabilizaron más de 14 mil atenciones nutricionales, siendo los adultos y adultos mayores los principales usuarios.

Recomendaciones clave de alimentación

El MINSA recomienda incluir frutas y verduras en la dieta diaria, así como leer las etiquetas de los productos envasados para identificar octógonos de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio o grasas. También sugiere preferir preparaciones caseras frente a productos ultraprocesados como forma efectiva de prevenir enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2 y males cardiovasculares.