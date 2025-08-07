HOY

Víctor Zanabria se burla de cuestionamientos a la compra de autos Audi y Toyota para la PNP: "¿Vengo en bicicleta?"

El jefe de la Policía Nacional del Perú intentó justificar la compra de los vehículos de alta gama bajo el argumento de que son un "incentivo" para la administración moderna.

Víctor Zanabría, jefe de la PNP, intentó justificar la compra de autos de alta gama. Foto: Composición/LR
Víctor Zanabría, jefe de la PNP, intentó justificar la compra de autos de alta gama. Foto: Composición/LR

El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, intentó justificarse de los cuestionamientos a la compra de 168 autos de alta gama que realizó el Ministerio del Interior para los miembros de la PNP por un monto total de S/17.3 millones.

En ese sentido, el último martes 5 de agosto, Zanabria ironizó sobre las críticas a la adquisición millonaria para los altos rangos de las fuerzas del orden y señaló que ello corresponde a un "incentivo" para la administración moderna dentro de su institución.

"Es una cuestión que se hace por un proceso regular y que corresponde, no de ahora, sino de hace muchos años. Corresponde a los suboficiales superiores de grado de coronel general asignarles vehículos por ley. Las actividades en la administración moderna buscan el incentivo de las personas, se necesita vehículos. ¿Para cumplir mis actividades vengo bicicleta?, ironizó.

Isla Santa Rosa: precandidato presidencial de Colombia amenaza con guerra a Perú en plena tensión limítrofe

Durante una rueda de preguntas ante los medios de comunicación, el jefe de la PNP comparó la adquisición de los autos con la posición de un gerente en una casa periodística. Sin embargo, la periodista de Latina le señaló que ello corresponde al sector privado y no del Estado, donde se utiliza el dinero de los peruanos.

"Espere a que le explique. Por ejemplo, ¿el gerente de Latina que tipo de vehículo tiene? Sin comentarios. Porque es el mejor vehículo para el gerente de Latina", dijo. "Pero es (sector) privado", replicó la periodista. "Es privado, igual", asintió Zanabria.

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

De acuerdo con el sitio web del Sistema de Contrataciones del Estado (Seace), las empresas Euroshop y Autoespar fueron las adjudicatarias. Las adquisiciones se clasificaron en tres categorías: A, que incluye 120 automóviles Toyota Corolla para coroneles por un total de S/11.9 millones; B, que comprende 40 camionetas Toyota RAV4 para generales por S/5.2 millones; y C, que abarca 8 camionetas Audi Q5 para tenientes generales por S/1.6 millones.

Contraloría investiga la compra millonaria de vehículos de lujo para altos mandos de la PNP

La Contraloría comenzó oficialmente una investigación sobre la adquisición de vehículos de lujo por parte de la PNP, que supera los S/17.3 millones. En este sentido, el organismo de supervisión ha requerido información y ha enviado un equipo para verificar la compra de los 168 automóviles. Entre los beneficiarios directos se incluiría al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria Angulo, quien dio su aprobación para la adquisición.

"Se ha dispuesto la realización de un servicio relacionado de recopilación de información respecto al proceso de contratación denominad: Licitación Pública, designándose para tal efecto al equipo conformado según el detalle: Nelly Berrio Sona (supervisora) y Luis Arostegui Gutiérrez (jefe)", determinó el ente supervisor.

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Ministerio del Interior compró 168 vehículos de lujo, pero quitó financiamiento a sueldos y pensiones de la PNP

Según el dominical Cuarto Poder, los S/17.3 millones para la adquisición de los vehículos de alta gama no estaba previsto para el presupuesto 2025 que presentó el exministro del Interior, Juan José Santiváñez ante el Congreso. Para la compra, reveló el dominical, se quitó el financiamiento a otras áreas de la PNP como pensiones, partidas sensibles y remuneraciones a los miembros de las fuerzas del orden.

De acuerdo con el informe periodístico, la adquisición no pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ni se presentó una ficha técnica que revise su gasto. De hecho, la Oficina de Programación Multianual de inversiones de la PNP no solicitó este requisito porque, según indicaron, no se trataba de una inversión pública a pesar de su alto gasto.

Para que pueda ser calificado como una inversión pública, se debe demostrar que la compra mejoraría la atención para los ciudadanos. Pero, por el contrario, fue considerado como un gasto capital. La PNP dijo que los vehículos de alta gama responde a que es parte de una misión institucional.

