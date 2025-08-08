HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     
Sociedad

Difunden video de policías agrediendo a mujeres: efectivos ejecutaban desalojo en Chilca, Cañete

Un video en redes sociales muestra a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) agrediendo violentamente a una mujer y a una niña durante un operativo de desalojo en Cañete.

El agente PNP aplicó fuerza excesiva, golpeando a las mujeres mientras estaban en el suelo.
El agente PNP aplicó fuerza excesiva, golpeando a las mujeres mientras estaban en el suelo. | Foto: composición LR/difusión

En un video en redes sociales se muestra a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Chilca agrediendo violentamente a una mujer frente a una menor, quien sería hija de una de las agredidas. El incidente, que ha causado gran indignación, ocurrió durante un desalojo en una vivienda en el sector de Olof Palme, en Cañete.

Según se puede apreciar en el material audiovisual, el agente usa fuerza excesiva e incluso patea a las mujeres mientras están indefensas en el suelo. Las imágenes han circulado ampliamente, generando comentarios en redes sobre el uso de la fuerza policial y los protocolos que deben seguir los oficiales durante este tipo de intervenciones.

Agresión de policías contra mujeres en Chilca, Cañete. Foto: difusión

Agresión de policías contra mujeres en Chilca, Cañete. Foto: difusión

PUEDES VER: Critican a alcalde de Cañete por inaugurar obra en cementerio municipal con placa de papel

lr.pe

Exigen investigación de los hechos y señalan uso de excesivo de fuerza por parte de la PNP contra mujeres en Cañete

En redes sociales como Facebook, los usuarios han emitido su voz de protesta contra los hechos. En ese sentido, destacaron que esa no es la forma de intervenir a las personas y que al ser profesionales (con relación a los policías) deberían estar capacitados para proceder de forma correcta en casos como el que se muestra en el video.

Del mismo modo, pidieron sanciones ejemplares para los agentes. Para dicho efecto, convocaron la presencia de autoridades como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e incluso de la PNP, a fin de esclarecer la situación y aplicar las medidas correctivas contra quien corresponda por el caso de abuso de autoridad.

PUEDES VER: Extorsionadores detonan explosivo contra colectiveros en Cañete: ataque deja cuatro heridos y fue grabado

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

Extorsiones crecen sin piedad: “Si no se ‘alinean’, hay bala o muerte"

LEER MÁS
Cámaras de seguridad captan a mototaxistas que se enfrentan a cuchillazos para 'ganar' pasajeros en plena vía pública de Cañete

Cámaras de seguridad captan a mototaxistas que se enfrentan a cuchillazos para 'ganar' pasajeros en plena vía pública de Cañete

LEER MÁS
Suspenden traslado de 'Maranguita' a Cañete por rechazo de vecinos y alcaldes: "Estamos tratando de convencer"

Suspenden traslado de 'Maranguita' a Cañete por rechazo de vecinos y alcaldes: "Estamos tratando de convencer"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

LEER MÁS
Más de S/ 3.000 millones para transformar una olvidada avenida en el Callao: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

Más de S/ 3.000 millones para transformar una olvidada avenida en el Callao: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

Tragedia en catarata Velo de Novia: caída de rocas deja niña y adulto mayor fallecidos y 17 heridos

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Sociedad

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Fundación de Kylian Mbappé llegó a Perú: construyó cancha sintética y está por finalizar un colegio

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota