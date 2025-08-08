Difunden video de policías agrediendo a mujeres: efectivos ejecutaban desalojo en Chilca, Cañete

El agente PNP aplicó fuerza excesiva, golpeando a las mujeres mientras estaban en el suelo. | Foto: composición LR/difusión

En un video en redes sociales se muestra a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Chilca agrediendo violentamente a una mujer frente a una menor, quien sería hija de una de las agredidas. El incidente, que ha causado gran indignación, ocurrió durante un desalojo en una vivienda en el sector de Olof Palme, en Cañete.

Según se puede apreciar en el material audiovisual, el agente usa fuerza excesiva e incluso patea a las mujeres mientras están indefensas en el suelo. Las imágenes han circulado ampliamente, generando comentarios en redes sobre el uso de la fuerza policial y los protocolos que deben seguir los oficiales durante este tipo de intervenciones.

Agresión de policías contra mujeres en Chilca, Cañete. Foto: difusión

Exigen investigación de los hechos y señalan uso de excesivo de fuerza por parte de la PNP contra mujeres en Cañete

En redes sociales como Facebook, los usuarios han emitido su voz de protesta contra los hechos. En ese sentido, destacaron que esa no es la forma de intervenir a las personas y que al ser profesionales (con relación a los policías) deberían estar capacitados para proceder de forma correcta en casos como el que se muestra en el video.

Del mismo modo, pidieron sanciones ejemplares para los agentes. Para dicho efecto, convocaron la presencia de autoridades como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e incluso de la PNP, a fin de esclarecer la situación y aplicar las medidas correctivas contra quien corresponda por el caso de abuso de autoridad.

