El colegio Republica del Perú alberga a estudiantes de los tres países de la frontera | Minedu

En el extremo nororiental del Perú, marcado por el río Amazonas y en plena zona fronteriza con Colombia y Brasil, se levanta la Institución Educativa N.º 601014, República del Perú, la única escuela del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Mariscal Ramón Castillo. Este colegio, ubicado en Loreto, cumple la función de educar a más de 700 alumnos en sus aulas. De acuerdo con declaraciones de su director, Marcos Hurtado, alrededor de 540 estudiantes pertenecen a los niveles de primaria y secundaria, mientras que otros 130 asisten al nivel inicial.

En detalle, según explicó, entre los alumnos se encuentran menores de comunidades indígenas cercanas como Minería y Gamboa, que deben recorrer largas distancias para llegar a clases, así como otros que asisten desde localidades vecinas de Brasil y Colombia, como Tabatinga y Leticia. Unos 40 de ellos cruzan a diario la frontera para acceder al servicio educativo en Santa Rosa. La institución cuenta con 36 docentes y, desde este año, ofrecen secundaria con formación técnica para 275 estudiantes.

Alumnos de la Isla Santa Rosa reciben clases en colegio República del Perú. Foto: Minedu.

Formación de los alumnos en el patio del colegio. Foto: Minedu.

Minedu entregó 23 computadoras para los más de 700 alumnos en el colegio República del Perú. Foto: Minedu

Hermandad de los alumnos en la triple frontera

La institución educativa República del Perú se ha consolidado como un punto de encuentro entre diversas culturas que conviven en la frontera. En medio de la reciente disputa política, su papel ha quedado en evidencia: más allá del conflicto, el colegio refleja la convivencia cotidiana, las costumbres compartidas y también las carencias estructurales que enfrentan los residentes de la zona.

Respecto a esto último, la visita reciente del ministro de Educación, Morgan Quero, junto al presidente del Consejo de Ministros y otras autoridades, representó un acercamiento desde nuestra centralizada realidad hasta la riqueza de la comunidad. El recorrido no solo sirvió para verificar las condiciones del colegio, sino también para anunciar acciones concretas. En este sentido, desde el Minedu anunciaron la entrega de 23 computadoras como parte de un aula de innovación pedagógica, además de la implementación de internet satelital y la distribución de más de 1.400 unidades de material educativo.

El ministro resaltó la hermandad que se vive en el distrito. "La institución educativa República del Perú se ha consolidado como un punto de encuentro entre diversas culturas que coexisten en la frontera. En medio de una reciente disputa política, su papel ha quedado en evidencia: más allá del conflicto, el colegio refleja la convivencia cotidiana, las costumbres compartidas y también las carencias estructurales que enfrentan los residentes de la zona", afirmó.

Según el Minedu, el colegio ubicado en la isla Santa Rosa, o Chinería, alberga en sus aulas a estudiantes de Brasil y Colombia. Foto: Minedu

Alumnos en frontera realizan actividades escolares. Foto: Minedu

Alumnos en formación en el patio de la institución. Foto: Minedu

Alumnos del colegio República del Perú enfrentan desafíos diarios y necesitan del Estado

Pese a los avances, la institución aún enfrenta limitaciones. El acceso a infraestructura adecuada, conectividad constante y materiales educativos sigue siendo un reto, así como la necesidad de garantizar la continuidad de los programas de apoyo a los estudiantes. Asimismo, la movilidad fronteriza también plantea dinámicas complejas. Aunque la mayoría de los estudiantes que cruzan desde Brasil y Colombia lo hacen para estudiar en la escuela peruana, algunas familias peruanas optan por matricular a sus hijos en instituciones educativas de Leticia, lo que genera una circulación constante de alumnos entre sistemas educativos distintos.

El Ministerio de Educación informó que, como parte del Plan de Intervención en Zonas de Frontera, se ejecutará una inversión superior a los S/33 millones durante el 2025. La estrategia incluye mejoras en infraestructura, conectividad, capacitación docente y articulación entre niveles de Gobierno, con el fin de fortalecer el acceso a educación en más de 150 distritos fronterizos del país.

