Sociedad

Resultados de La Kábala de este jueves 7 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Revisa los últimos resultados y números ganadores de un nuevo sorteo de La Kábala por Intralot. El pozo millonario ascendió a S/1.068.461.

Revisa los números ganadores del nuevo sorteo de La Kábala
Revisa los números ganadores del nuevo sorteo de La Kábala | Composición LR | Intralot

Este jueves 7 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/1.068.461. En esta nota te mostramos los números ganadores, resaltamos la jugada más destacada de la noche y te brindamos todos los detalles sobre este apasionante juego de azar que sigue sumando seguidores en todo el país. ¡Tú también podrías convertirte en el próximo ganador!

La Kábala EN VIVO este 7 de agosto: premios y pozo Buenazo

15:59
7/8/2025

¿Qué días se juega la Kábala?

El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados. 

15:57
7/8/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

