MINSA realiza campaña en Isla Santa Rosa y atiende a más de 900 personas en la triple frontera con Colombia y Brasil
En la isla Santa Rosa de Loreto, frente a Colombia y Brasil, el MINSA desplegó una campaña gratuita con especialistas de Lima, en coordinación con autoridades regionales, para fortalecer la presencia estatal.
- La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación
- Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud
El Ministerio de Salud (MINSA) realizó una jornada de atención médica gratuita en la isla Santa Rosa, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. La actividad, parte de la estrategia Minsa Móvil, benefició a más de 900 personas de las comunidades de Santa Rosa y San Pablo, en la frontera con Colombia y Brasil.
La campaña se ejecutó en coordinación con el Centro de Salud Santa Rosa y la Gerencia Regional de Salud de Loreto. Los pobladores accedieron a servicios en ginecología, pediatría, medicina familiar, medicina interna y cirugía general, además de actividades preventivas y entrega gratuita de medicamentos.
Brindaron atención en ginecología, pediatría, medicina familiar, medicina interna y cirugía general. Foto: MINSA
Participación ministerial y coordinación intersectorial
La jornada fue supervisada por el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, quien llegó acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros representantes del Ejecutivo. También participaron los ministros de Educación, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de una campaña estatal más amplia en la región.
Esta intervención forma parte de las plataformas itinerantes del Estado, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios especializados en zonas de difícil acceso y atender a poblaciones vulnerables.
PUEDES VER: ¿Cómo acceder al descarte y tratamiento gratuito de anemia en centros de salud del MINSA?
Servicios integrales para comunidades amazónicas
Además de atención médica, se brindaron servicios de vacunación, odontología, trámites de identidad, banca móvil y articulación de programas sociales como Pensión 65 y Juntos.
La presencia ministerial en Santa Rosa buscó reforzar la presencia institucional del Estado en una zona estratégica de la Amazonía, marcada por su ubicación en la triple frontera y su relevancia para la integración regional.