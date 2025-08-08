HOY

Sociedad

MINSA realiza campaña en Isla Santa Rosa y atiende a más de 900 personas en la triple frontera con Colombia y Brasil

En la isla Santa Rosa de Loreto, frente a Colombia y Brasil, el MINSA desplegó una campaña gratuita con especialistas de Lima, en coordinación con autoridades regionales, para fortalecer la presencia estatal.

MINSA llega a la Isla Santa Rosa con Campaña. Foto: Composición LR/ MINSA
El Ministerio de Salud (MINSA) realizó una jornada de atención médica gratuita en la isla Santa Rosa, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. La actividad, parte de la estrategia Minsa Móvil, benefició a más de 900 personas de las comunidades de Santa Rosa y San Pablo, en la frontera con Colombia y Brasil.

La campaña se ejecutó en coordinación con el Centro de Salud Santa Rosa y la Gerencia Regional de Salud de Loreto. Los pobladores accedieron a servicios en ginecología, pediatría, medicina familiar, medicina interna y cirugía general, además de actividades preventivas y entrega gratuita de medicamentos.

Brindaron atención en ginecología, pediatría, medicina familiar, medicina interna y cirugía general. Foto: MINSA<br><br>

Participación ministerial y coordinación intersectorial

La jornada fue supervisada por el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, quien llegó acompañado del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y otros representantes del Ejecutivo. También participaron los ministros de Educación, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de una campaña estatal más amplia en la región.

Esta intervención forma parte de las plataformas itinerantes del Estado, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios especializados en zonas de difícil acceso y atender a poblaciones vulnerables.

PUEDES VER: ¿Cómo acceder al descarte y tratamiento gratuito de anemia en centros de salud del MINSA?

Servicios integrales para comunidades amazónicas

Además de atención médica, se brindaron servicios de vacunación, odontología, trámites de identidad, banca móvil y articulación de programas sociales como Pensión 65 y Juntos.

La presencia ministerial en Santa Rosa buscó reforzar la presencia institucional del Estado en una zona estratégica de la Amazonía, marcada por su ubicación en la triple frontera y su relevancia para la integración regional.

