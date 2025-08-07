HOY

Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Sociedad

Mujer es asesinada dentro de su vivienda en Tacna: Policía detuvo a su hermano como principal sospechoso

Se presume que uno de los posibles móviles del crimen pudo haber sido una disputa por la vivienda que compartían los hermanos Canahuire.

Crimen ocurrió en el Cercado de Tacna. Los hermanos se libaban licor en compañía de una amiga en común. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República /Difusión
Crimen ocurrió en el Cercado de Tacna. Los hermanos se libaban licor en compañía de una amiga en común. Foto: Composición LR / Liz Ferrer, La República /Difusión

La noche del miércoles 7 de agosto, la ciudadana Ana Beatriz Canahuire Montes (57) fue asesinada a cuchilladas en su vivienda, ubicada en el Cercado de Tacna. Su hermano, César Augusto Canahuire Montes (52), fue detenido por la Policía Nacional como el presunto autor del crimen.

El hecho sangriento ocurrió en la vivienda que ambos hermanos compartían, ubicada en la calle Modesto Molina 847, frente al colegio emblemático Coronel Bolognesi. De acuerdo a las primeras investigaciones, ambos hermanos bebían esa noche junto a una amiga en común.

Fue esa amiga quien solicitó ayuda a agentes policiales de Turismo que realizaban su ronda por la zona. Al ingresar a la vivienda, hallaron el cuerpo de la víctima en el segundo piso, junto a estaba su hermano, quien aún tenía consigo el cuchillo.

PUEDES VER: Tacna: sujeto se queda dormido tras sustraer autopartes

El caso ocurrió alrededor de las 21 horas. El detenido fue llevado al Hospital Hipólito Unanue, ya que presentaba cortes en la mano izquierda y requería atención médica.

La mañana del 7 de agosto fue trasladado a Medicina Legal para su reconocimiento médico. Canahuire guardó silencio ante la pregunta de los periodistas sobre su responsabilidad en el crimen. Trascendió que uno de los móviles de este fraticidio pudo ser una disputa por la vivienda que los hermanos compartían.

El jefe de la Región Policial en Tacna, general Arturo Valverde Inga, sostuvo que según testigos, el detenido fue hallado cuando se autolesionaba con el cuchillo que habría usado para atacar a su hermana.

