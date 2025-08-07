China no reestableció medidas de la covid-19, pero sí tiene un problema con los mosquitos

La pandemia en el mundo a causa del Covid-19 ha dejado estragos y temores en la población mundial. Desde su inicio en el 2020 hasta su final el 5 de mayo de 2023, se cobró la vida de más de 7 millones de personas; pero otros organismos, como la ONU, señalan que habría 20 millones de víctimas. El problema sanitario que confrontaron los Estados en la Tierra, llegaron a generar problemas en otro tipo de áreas y sectores, como la economía del hogar (un ejemplo es la canasta básica), las políticas de acceso a las instituciones públicas (como la justicia), el turismo y, por supuesto, las comunicaciones.

En la actualidad, aún existen mensajes psicosociales de personas que divulgan teorías de la conspiración que señalan a China como la culpable de esta catástrofe sanitaria. En tal contexto de proliferación de desinformación, se ha viralizado por redes sociales que supuestamente el gobierno de Xi Jinping, ha reanudado medidas contra la Covid-19 (como el confinamiento) por la aparición de una extraña enfermedad transmitida por mosquitos que ha infectado a 7.000 personas. Sin embargo, la premisa es engañosa.

Los posteos son variados y muestran distintos videos y fotografías de personas con fumigadores presuntamente en las calles de Guangzhou; sin embargo, comparten la similitud de que sus descripciones son alarmistas y no informan con coherencia los hechos que actualmente ocurren en China. También se detectó algunos posteos que utilizan la imagen de una menor afectada por una enfermedad, pero que es del 2019.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha detectado que el video más viralizado se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 627.000 visualizaciones, 4.000 'me gusta', 1.000 republicaciones por diversos usuarios en sus muros personales y 470 comentarios.

La "extraña enfermedad" no es una: son dos y estacionales

El principal foco de infección actual en China es la ciudad de Guangzhou, al sur del gigante asiático. En esta región, hay alrededor de 12 distritos calificados como medio y alto riesgo ante posibles transmisiones de las dos enfermedades más comunes en la actual temporada de verano en la región por aparición de mosquitos: el dengue y, el principal, chikungunya.

No hay reportes de una enfermedad extraña y especial que se traslada de mosquito en mosquito y que esté matando a las personas, en realidad, tampoco hay registro de fallecimientos, solo casos leves y especiales, pero ninguno grave, según los medios DW y el chino RFI.

Mapa de infección por chikungunya y dengue en Guangzhou. Foto: GMW.

Sin embargo, pese a que este tipo de brotes por estas enfermedades infecciosas son frecuentes en la temporada de verano en el sur de China, el gobierno del Partido Comunista (PCCh) pasa por un problema del alcance de los mosquitos. Solo el sábado 2 de agosto se reportó el primer caso de chikungunya en Hong Kong y, en la actualidad, se reportan más de 7.000 afectados. Algunos ciudadanos han denunciado falta de participación del gobierno para atenciones médicas a la población, pese a que los hospitales no se encuentran saturados, según el The New York Times.

¿Medidas que recuerdan a la Covid-19?

Por las redes sociales y algunos medios de comunicación, se ha divulgado que China ha respondido a esta ola de mosquitos con confinamientos masivos, vigilancia extrema y pruebas masivas. No obstante, estas afirmaciones son engañosas y falsas.

Vayamos directo al grano del primer temor: no, China no ha decretado ningún aislamiento comunitario o inmovilización ciudadana. Según el medio chino News South CN, el gobierno asiático inició un programa de prevención llamada "Campaña Patriótica de Prevención", del cual se basa en el trabajo comunitario para la limpieza de posibles estanques de agua (que puede ser de un charco hasta chapas con agua), fumigaciones masivas, charlas de orientación y medidas a tomar ante posibles infecciones. Todo ello en dos horarios que dependen del día.

Hombre con redes para cazar gorriones en 1958 que buscaba eliminar las "Cuatro Plagas" de Mao Tse Tung. Foto: BBC/Getty Images

Sobre la vigilancia, hallamos que China no mantiene un seguimiento a sus ciudadanos, pero sí supervisa que cumplan con las labores para evitar más propagación de dengue y chikungunya, si no son multados y, en algunos casos, se le recortan el servicio de luz al mostrar resistencia. En caso de que una persona resulte contagiada, se le coloca cuarentena en cama y reposo con ayuda de mosquiteros, además de medicinas para combatir los síntomas que estarán presentes durante 7 o 10 días.

No obstante, este tipo de medidas no está exenta de problemas. Yanzhong Huang, el investigador de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores de China, alertó que este tipo de prevención masiva puede llevar a consecuencias imprevistas, como la campaña de las "Cuatro Plagas", que inició en 1958 y terminó en 1962. Debido a esta estrategia populista, se exterminó a los gorriones de la zona, lo que incentivó la reproducción de langostas por falta de un depredador común. Este cambio en la fauna por decisión de Mao Tse Tung, llevo a la ciudadanía a una hambruna por falta de cultivos, la cual se cobró la vida de aproximadamente 45 millones de personas.

Este rostro de una menor afectada por chikungunya no es actual de China

También se ha viralizado el rostro de una menor de edad que supuestamente es una de las actuales afectadas con el virus de la chikungunya en Guangzhou, China. Sin embargo, corresponde a un caso de años antes de la pandemia.

Fotografía de menor enferma presuntamente de chikungunya. Foto: captura de pantalla

Como indicamos al inicio de este artículo, el dengue y la chikungunya es una enfermedad frecuente en la zona este y sur de China debido al calor y el clima húmedo, sobre todo en temporadas de verano o primavera. La persona que vemos en pantalla es una niña de 12 años del sudeste asiático que fue infectada con una de las enfermedades tropicales de la región. Esta fotografía fue publicada el 20 de julio de 2019.

Conclusión

China no ordenó el confinamiento civil, solo la cuarentena para personas infectadas; tampoco la epidemia es por una enfermedad extraña que se transmite por mosquitos, en realidad es por chikungunya y dengue; de igual forma, no se registran muertos hasta la actualidad. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como engañosos.

