Perrito es obligado a hacer acrobacias en circo en Chincha: autoridades intervinieron local

El Circo de los Hermanos Vásquez afirmó que, tras el incidente del 26 de julio, no presentan más espectáculos con animales. | Foto: composición LR/difusión

En redes sociales circula un video que muestra a personal del Circo de los Hermanos Vásquez cargando a un perrito (quien formaría parte del espectáculo circense) hacia una escalera para obligarlo a hacer acrobacias: la rutina que se aprecia en el video muestra que el can debe ir por la escalinata sin equipo de protección de un extremo a otro.

No obstante, lo indignante del hecho recae en que el animal no puede ejecutar el número y cae al suelo, ya que no hay una malla de protección o un piso falso acolchado. Al respecto de este hecho, trascendió que autoridades locales se acercaron al circo para verificar que 'chin chin' se encuentre a salvo y en buen recaudo.

Asociación de animalistas pide sanciones contra circo que obliga a perrito a hacer acrobacias

Asociaciones como "Refugios patitas del sur" señalaron en redes sociales que el espectáculo en el cual se observa al perrito haciendo las acrobacias comprometen la integridad y emocional de los animales. Del mismo modo, agregaron que ante estos casos existe la Ley N° 30407, la cual establece que todo animal debe ser tratado con respeto y no debe ser sometido a sufrimientos innecesarios.

En adición, desde este colectivo hicieron un llamado a la intervención de las autoridades para supervisar este tipo de actividades, ya que el maltrato y la caída del perrito producto de las acrobacias no son "errores del show".

Circo emite pronunciamiento sobre video donde se ve que obligan a perrito a hacer acrobacias

En conversación con La República, desde el Circo de los Hermanos Vásquez señalaron que "a raíz de lo sucedido el día 26 (con relación a la difusión del video en redes sociales donde se ve al perrito haciendo acrobacias) no se presenta ningún tipo de show con animales".

Del mismo modo, agregaron que las autoridades locales se acercaron al circo para verificar que 'chin chin' no presente alguna lesión o herida debido a las acrobacias que realizaba sin protección alguna. "Llegaron hace días y todo está bien y no se trabaja con animales", indicaron.

