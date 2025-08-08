HOYSuscripcion LR Focus

Pasajera graba ataque contra bus "Tigrillo" en el que asesinaron al cobrador en SMP

En el distrito de San Martín de Porres, sicarios dispararon contra una unidad de la ruta 1287 y el cobrador perdió la vida.

El lamentable suceso ocurrió en la avenida Zarumilla. Foto: Composición LR
En San Martín de Porres, una pasajera registró el tenso momento que se vivió a bordo de un bus conocido como "Tigrillo" durante un ataque contra la unidad. Hampones abrieron fuego contra el vehículo en plena avenida Zarumilla, donde el cobrador Gilbert Moisés Carhuavilca (31) perdió la vida.

Las imágenes muestran a los ciudadanos tirados en el pasillo del transporte minutos después de la balacera. En medio del caos, se escucha a una mujer que grita con desesperación: "Hay que llevarlo a un hospital", en referencia al herido.

PUEDES VER: Sicarios matan a balazos a cobrador de bus "Tigrillo" en SMP: empresa es extorsionada desde mayo

Pasajera graba ataque contra bus de la ruta 1287

"Avanza, avanza. No pares", exclamaba la mujer que registraba el suceso. Según el video, la ciudadana advertía que los delincuentes se encontraban detrás de ellos y que debían llevar a la víctima a un centro médico. Algunos de los pasajeros se escondieron entre los asientos, mientras que otros prestaron ayuda y mantuvieron la calma debido a la presencia de menores.

Es importante señalar que este no sería el primer atentado contra la empresa de transporte en Lima. El 1 de mayo de 2025, un individuo armado abrió una ráfaga contra las unidades estacionadas en el patio de maniobras de la empresa, en Jicamarca (SJL). Además, dejó un mensaje extorsivo.

PUEDES VER: Delincuentes asaltan a madre con su bebé en coche a plena luz del día en calle de SMP

Cobrador del bus "Tigrillo" falleció camino al hospital

La tragedia en SMP ocurrió alrededor de las 20.00 horas, cuando una unidad del bus conocido como "Tigrillo" circulaba por la avenida Zarumilla. Según información preliminar de la PNP, sicarios se habrían aproximado a bordo de una motocicleta para abrir una ráfaga contra la línea: el cobrador recibió tres disparos.

Bus "Tigrillo" tras ataque en SMP. Foto: Francisco Erazo/LR

Tras el ataque, Carhuavilca fue trasladado, por el chofer y algunos pasajeros, al Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica de inmediato. Sin embargo, falleció en el camino. El vehículo dañado fue llevado hasta la Depincri de San Martín de Porres. Mientras tanto, las autoridades vienen realizando las investigaciones correspondientes del caso.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 (opción 6)
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

