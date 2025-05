Cámaras de seguridad evidenciaron conversación del autor del accidente con la PNP: no fue detenido de inmediato. Foto: Composición LR

Una noche que parecía tranquila en el cruce de las avenidas Faucett y San José, en el Callao, terminó en tragedia. Erick Ferreyra, un joven motociclista, perdió la vida de forma violenta mientras esperaba el cambio de luz en su vehículo. El responsable del hecho, según testigos, cruzó la intersección sin respetar la señal de alto.

La escena fue captada por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó, mostrando el momento exacto en que una camioneta, a alta velocidad, embiste al motociclista sin frenar.

Responsable del accidente no fue detenido ni mostró arrepentimiento

La camioneta, conducida por Richard Valencia Meza, atravesó el semáforo en rojo y, según el primo de la víctima, lo hizo a más de 90 km/h, en una zona con límite de 50. A pesar de la magnitud del accidente, el sujeto no fue detenido en el momento por la Policía.

Willy Ferreyra, padre del joven fallecido, denunció públicamente que el conductor no fue esposado ni mostró arrepentimiento alguno. "No se lo llevaron enmarrocado. Si yo, o cualquiera de ustedes, hubiera hecho la infracción, la Policía me hubiera llevado de las mechas (...). De frente a un dosaje etílico", declaró a Panamericana.

Callao: conductor sin licencia vigente fue liberado por la Fiscalía

Además, a través del portal del MTC, se confirmó que Valencia no contaba con una licencia de conducir válida. La Fiscalía, sin embargo, optó por dejarlo en libertad. Esta decisión ha sido fuertemente criticada por los familiares, quienes aseguran que los videos prueban de manera contundente que el semáforo estaba en rojo. Incluso, desestimaron la versión de la fiscal sobre una supuesta alteración de las imágenes.

"Carmen Zoraida Pizarro Lujan se estaba apoyando de otra fiscal, que era la señorita Tolentino. Ella decía que, en la pantalla, no veía el semáforo en rojo. Yo agrandé la imagen, pero ella decía que la imagen estaba manipulada", concluyó el primo de Erick Ferreyra.

