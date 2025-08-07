HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa     
Sociedad

Sereno de San Juan de Miraflores asalta de día, pero cuida las calles de noche: tendría antecedentes desde 2017

A pesar de su historial delictivo desde 2017, Jorge Rivas Ralledo, alias 'Gordo', fue contratado como serenazgo por la municipalidad y separado del cargo el pasado 30 de julio por "ausencias injustificadas".

Sereno municipal de San Juan de Miraflores causa terror al participar en asaltos a mano armada
Sereno municipal de San Juan de Miraflores causa terror al participar en asaltos a mano armada | Composición LR | ATV/Ocurre Ahora

Un sereno municipal causó terror entre los vecinos de San Juan de Miraflores al participar en una serie de asaltos a mano armada en plena vía pública. Se trata de Jorge Raúl Rivas Ralledo, alias ‘Gordo’, quien robaba celulares durante el día mientras usaba un arma de fuego para intimidar a sus víctimas. El programa Ocurre Ahora reveló que arrastra un historial delictivo desde 2017. Aun así, consiguió ingresar a trabajar en la municipalidad y recién lo separaron del cargo el pasado 30 de julio.

En su último crimen registrado, Rivas asaltó a un menor que se dirigía a su centro de estudios. Lo interceptó en la vía pública, lo amenazó con una pistola y le quitó su mochila y celular. En las imágenes difundidas, se le ve actuando con total impunidad, vestido con buzo y sandalias, y huyendo en una mototaxi. Los vecinos viven con miedo, ya que durante el día delinquía y por las noches patrullaba las calles como agente de serenazgo.

PUEDES VER: Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

lr.pe

Contratan a sereno motorizado con antecedentes en San Juan de Miraflores

Jorge Raúl Rivas Ralledo trabajaba como sereno motorizado en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, aunque por las mañanas comete robos que generan temor entre los vecinos. Según el citado programa, Rivas ingresó a la comuna en enero de este año tras quedar apto en un concurso público, donde la comisión evaluadora le otorgó el primer puesto con 86 puntos. Además, emitió una orden de servicio por S/3.500 el 31 de enero.

El gerente de Seguridad Ciudadana señaló a 'Ocurre Ahora': “Tú sabes que en una población tan grande de serenos, lamentablemente los filtros que tenemos nosotros, de repente no pueden medir algunas cosas”. Esta situación evidencia fallas en el control interno que permitieron la contratación de una persona con antecedentes delictivos.

PUEDES VER: Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Historial criminal de sereno, alias 'Gordo', revela múltiples detenciones y denuncias

Según información del programa, el sistema de denuncias de la Policía Nacional del Perú aún registra antecedentes contra Jorge Raúl Rivas Ralledo, alias ‘Gordo’. En 2017 lo detuvieron por tráfico ilícito de drogas, en julio de 2021 fue arrestado por robar un celular, y en enero de 2022 las autoridades lo vincularon a una banda criminal dedicada a asaltos armados en Surco y Chorrillos.

Además, en 2023 la detuvieron luego de que su expareja lo denunciara por amenazarla a ella y a su hijo si terminaba la relación. El 28 de noviembre de 2024, la Corte Suprema reafirmó su sentencia de prisión suspendida por usurpación agravada en perjuicio de la asociación de vecinos Posesionados de Santa Elisa, con cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. A pesar de todo esto, hasta el 26 de julio de 2025, seguía vistiendo el uniforme dentro del local municipal, según imágenes difundidas.

Municipalidad de San Juan de Miraflores confirma despido de sereno por ausencias injustificadas

La Municipalidad de San Juan de Miraflores señaló que Jorge Raúl Rivas Ralledo, contratado mediante concurso público, "no forma parte del cuerpo de serenazgo del distrito desde el 30 de julio debido a un abandono de trabajo por ausencias injustificadas no consecutivas durante el mes de julio de 2025", según se lee en el comunicado oficial.

Además, el municipio aseguró que este ciudadano "no cuenta con antecedentes policiales, penales ni judiciales al momento de su contratación ni hasta la fecha", descartando la existencia de registros negativos para su incorporación al cuerpo de serenazgo.

Notas relacionadas
Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a su casa en SJM: era dueño de flota de mototaxis

Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a su casa en SJM: era dueño de flota de mototaxis

LEER MÁS
Asesinan a balazos a adolescente cuando compartía con su enamorada en parque de San Juan de Miraflores

Asesinan a balazos a adolescente cuando compartía con su enamorada en parque de San Juan de Miraflores

LEER MÁS
El estremecedor caso de la mujer que apuñalo más de 60 veces a su madre en SJM: publicó un libro al cumplir condena

El estremecedor caso de la mujer que apuñalo más de 60 veces a su madre en SJM: publicó un libro al cumplir condena

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos"

Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos"

LEER MÁS
Resultados de La Kábala de este jueves 7 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de La Kábala de este jueves 7 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota