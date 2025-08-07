Un sereno municipal causó terror entre los vecinos de San Juan de Miraflores al participar en una serie de asaltos a mano armada en plena vía pública. Se trata de Jorge Raúl Rivas Ralledo, alias ‘Gordo’, quien robaba celulares durante el día mientras usaba un arma de fuego para intimidar a sus víctimas. El programa Ocurre Ahora reveló que arrastra un historial delictivo desde 2017. Aun así, consiguió ingresar a trabajar en la municipalidad y recién lo separaron del cargo el pasado 30 de julio.

En su último crimen registrado, Rivas asaltó a un menor que se dirigía a su centro de estudios. Lo interceptó en la vía pública, lo amenazó con una pistola y le quitó su mochila y celular. En las imágenes difundidas, se le ve actuando con total impunidad, vestido con buzo y sandalias, y huyendo en una mototaxi. Los vecinos viven con miedo, ya que durante el día delinquía y por las noches patrullaba las calles como agente de serenazgo.

Contratan a sereno motorizado con antecedentes en San Juan de Miraflores

Jorge Raúl Rivas Ralledo trabajaba como sereno motorizado en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, aunque por las mañanas comete robos que generan temor entre los vecinos. Según el citado programa, Rivas ingresó a la comuna en enero de este año tras quedar apto en un concurso público, donde la comisión evaluadora le otorgó el primer puesto con 86 puntos. Además, emitió una orden de servicio por S/3.500 el 31 de enero.

El gerente de Seguridad Ciudadana señaló a 'Ocurre Ahora': “Tú sabes que en una población tan grande de serenos, lamentablemente los filtros que tenemos nosotros, de repente no pueden medir algunas cosas”. Esta situación evidencia fallas en el control interno que permitieron la contratación de una persona con antecedentes delictivos.

Historial criminal de sereno, alias 'Gordo', revela múltiples detenciones y denuncias

Según información del programa, el sistema de denuncias de la Policía Nacional del Perú aún registra antecedentes contra Jorge Raúl Rivas Ralledo, alias ‘Gordo’. En 2017 lo detuvieron por tráfico ilícito de drogas, en julio de 2021 fue arrestado por robar un celular, y en enero de 2022 las autoridades lo vincularon a una banda criminal dedicada a asaltos armados en Surco y Chorrillos.

Además, en 2023 la detuvieron luego de que su expareja lo denunciara por amenazarla a ella y a su hijo si terminaba la relación. El 28 de noviembre de 2024, la Corte Suprema reafirmó su sentencia de prisión suspendida por usurpación agravada en perjuicio de la asociación de vecinos Posesionados de Santa Elisa, con cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. A pesar de todo esto, hasta el 26 de julio de 2025, seguía vistiendo el uniforme dentro del local municipal, según imágenes difundidas.

Municipalidad de San Juan de Miraflores confirma despido de sereno por ausencias injustificadas

La Municipalidad de San Juan de Miraflores señaló que Jorge Raúl Rivas Ralledo, contratado mediante concurso público, "no forma parte del cuerpo de serenazgo del distrito desde el 30 de julio debido a un abandono de trabajo por ausencias injustificadas no consecutivas durante el mes de julio de 2025", según se lee en el comunicado oficial.

Además, el municipio aseguró que este ciudadano "no cuenta con antecedentes policiales, penales ni judiciales al momento de su contratación ni hasta la fecha", descartando la existencia de registros negativos para su incorporación al cuerpo de serenazgo.