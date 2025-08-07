HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a su casa en SJM: era dueño de flota de mototaxis

Maycol Hurtado era el dueño de una flota de mototaxis que prestaba servicio cerca del centro comercial Mall del Sur. La Policía no descarta que el crimen sea un posible acto de extorsión

Sujetos interceptaron a víctima cuando salía a comprar a bodega cercana. Foto: Composición LR/Difusión
Sujetos interceptaron a víctima cuando salía a comprar a bodega cercana. Foto: Composición LR/Difusión

Un nuevo hecho de violencia sacudió las calles de San Juan de Miraflores. Un hombre de 55 años murió acribillado frente a su vivienda por parte de presuntos sicarios, en el cruce de la Av. San Juan y el Jr. Julio Bellido. El ataque se registró en horas de la noche, generando alarma entre los vecinos del lugar.

Según reportes, la víctima se trababa de Maycol Michael Hurtado Torres, quien era el propietario de una flota de mototaxis que operaba cerca del Mall del Sur. Había salido a comprar a una bodega cercana cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados. Uno de ellos descendió de una moto lineal, corrió hacía él y le disparó a quemarropa hasta 14 veces, para luego huir rápidamente.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a adolescente cuando compartía con su enamorada en parque de San Juan de Miraflores

lr.pe

Hombre muere acribillado frente a su casa

Durante el feroz ataque, el hombre trató de huir de su asesino, sin embargo, murió en el acto en la puerta de su casa. Su cuerpo quedó tendido en el pavimente junto a su teléfono celular. La Policía Nacional se hizo presente para cercar la zona y realizar las diligencias a la espera de que el fiscal de turno pueda ordenar el levantamiento del cadáver.

PUEDES VER: Asesinada en fiesta de cumpleaños: sicarios acribillaron 6 veces a presunta integrante de 'Los Pulpos' en Trujillo

lr.pe

Investigan crimen relacionado con extorsión

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con la extorsión, puesto que la víctima pertenecía al negocio del transporte, un sector duramente golpeado por las extorsiones durante los últimos meses, sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar las causas a fondo. Mientras tanto, los consternados vecinos exigen mayor seguridad en el distrito.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tres crímenes en las últimas 24 horas

Tres crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Hombre en Piura es asesinado cuando se encontraba al interior de vivienda

Hombre en Piura es asesinado cuando se encontraba al interior de vivienda

LEER MÁS
Extorsionan a bus privado de transporte de personal: asesinaron a esposa de chofer en ruta en el norte de Lima

Extorsionan a bus privado de transporte de personal: asesinaron a esposa de chofer en ruta en el norte de Lima

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

LEER MÁS
Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

Menor desaparecido en Surco se encuentra hospitalizado en Ecuador y su padre permanece detenido, señala su madre

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Cronograma de pago 2025 del Ministerio de Educación: ¿cuándo depositan los sueldos de docentes en agosto?

Cronograma de pago 2025 del Ministerio de Educación: ¿cuándo depositan los sueldos de docentes en agosto?

LEER MÁS
Policías ‘sembraron’ pruebas para ascender y ser reconocidos por su comando

Policías ‘sembraron’ pruebas para ascender y ser reconocidos por su comando

LEER MÁS
Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que la inteligencia artificial y expertos no recomiendan estudiar?

¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que la inteligencia artificial y expertos no recomiendan estudiar?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió furioso a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

Sociedad

Vía Expresa Sur, la obra con sobrecosto y sin estudios de López Aliaga: trabajadores alertaron irregularidades y fueron despedidos

Vía Expresa Sur, la obra con sobrecosto y sin estudios de López Aliaga: trabajadores alertaron irregularidades y fueron despedidos

Temblor en Perú HOY, 5 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Nuevo hallazgo de la Cultura Chachapoyas: Investigadores descubren en Amazonas 2 cabezas clavas y 200 estructuras prehispánicas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Canciller Elmer Schialer: "El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio"

Loreto: UGEL anuló contrato de profesor que mostró condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota