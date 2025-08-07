Desconocidos asesinan a balazos a hombre frente a su casa en SJM: era dueño de flota de mototaxis

Un nuevo hecho de violencia sacudió las calles de San Juan de Miraflores. Un hombre de 55 años murió acribillado frente a su vivienda por parte de presuntos sicarios, en el cruce de la Av. San Juan y el Jr. Julio Bellido. El ataque se registró en horas de la noche, generando alarma entre los vecinos del lugar.

Según reportes, la víctima se trababa de Maycol Michael Hurtado Torres, quien era el propietario de una flota de mototaxis que operaba cerca del Mall del Sur. Había salido a comprar a una bodega cercana cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados. Uno de ellos descendió de una moto lineal, corrió hacía él y le disparó a quemarropa hasta 14 veces, para luego huir rápidamente.

Hombre muere acribillado frente a su casa

Durante el feroz ataque, el hombre trató de huir de su asesino, sin embargo, murió en el acto en la puerta de su casa. Su cuerpo quedó tendido en el pavimente junto a su teléfono celular. La Policía Nacional se hizo presente para cercar la zona y realizar las diligencias a la espera de que el fiscal de turno pueda ordenar el levantamiento del cadáver.

Investigan crimen relacionado con extorsión

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con la extorsión, puesto que la víctima pertenecía al negocio del transporte, un sector duramente golpeado por las extorsiones durante los últimos meses, sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar las causas a fondo. Mientras tanto, los consternados vecinos exigen mayor seguridad en el distrito.

