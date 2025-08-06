Mediante una transmisión en su cuenta de Kick, el alcalde de Ate, Franco Vidal, se encontró con un policía en Arequipa que le realizó una peculiar petición: que le ayude a implementar una cancha deportiva en un colegio de la zona. Según relató el agente, “Los niños no tienen donde realizar sus actividades”.

En respuesta, el alcalde se mostró dispuesto a seguir con la interacción por lo que intercambió números con el policía. Además, destacó que es importante apoyar porque todo es en beneficio de su desarrollo.

Policía le pide a Franco Vidal que apoye a colegio porque no tienen un campo deportivo

En el clip que también fue compartido en TikTok, el policía relata que trabaja en Alto Selva Alegre, un distrito en Arequipa y que ahí un colegio no tiene campo deportivo. Ante la petición, el alcalde Franco Vidal destacó que es un caso social y que son niños por lo que “No habría problema en apoyarlos”. Posteriormente, intercambiaron sus contactos para coordinar los detalles.

Los usuarios felicitaron la acción del agente para pedir ayuda para quienes más lo necesitan. Agregaron que “Esas sí son autoridades con vocación, mis respetos” y “Ese policía me llena de orgullo”.

¿Por qué el alcalde de Ate Franco Vidal viajó a Arequipa?

El alcalde de Ate Franco Vidal viajó a Arequipa por una invitación que le realizó el Colegio de Abogados de la región. En su llegada fue recibido por una gran multitud que le dio regalos incluído el ‘pasaporte arequipeño’. Luego, señalaron que la ciudad está feliz por la presencia del alcalde.

Por otro lado, la participación de Franco Vidal en la ceremonia del aniversario de la institución congregó a abogados y a autoridades lo que conmocionó a fans del también streamer.