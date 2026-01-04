Turista ruso que recorría el mundo en bicicleta fue atropellado en Áncash y sufre grave lesión

El turista ruso estuvo internado en el hospital de Áncash tras ser atropellado. | Foto: composición LR/ difusión

Lo que empezó como una aventura épica de un turista para conocer los rincones más lejanos del mundo, se convirtió en una pesadilla en las carreteras del Perú. Nikita Ipatov, un ciclista de nacionalidad rusa que recorre el mundo sobre dos ruedas, fue atropellado y abandonado en la carretera en la provincia del Santa, en Áncash.

El joven se encuentra hospitalizado por la grave lesión que se originó tras el fatídico accidente. El hecho fue reportado por la Asociación de Ciclistas del Perú – ACIPER.

Turista ruso sufrió fractura en el tobillo tras ser atropellado en Áncash

El accidente ocurrió en el sector de Tamborreal, cuando un vehículo atropelló al turista. El conductor escapó de la escena antes de brindar atención a la víctima. El impacto no solo destrozó parte de su equipo de viaje, sino que le provocó una grave lesión en el tobillo que ha comprometido seriamente su movilidad y ha detenido de forma indefinida su travesía.

Agentes de la comisaría de Santa auxiliaron al turista tras el accidente. Ipatov fue trasladado de emergencia al hospital La Caleta, donde los médicos confirmaron la necesidad de intervenciones y cuidados especializados.

El centro médico informó que el ciclista ruso no cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS) ni seguro privado, por lo que su atención presenta una barrera administrativa. En ese sentido, el área de asistencia social del hospital está brindando apoyo en algunos gastos médicos. Sin embargo, desde ACIPER mencionaron que eran insuficientes.

Al encontrarse lejos de casa y con recursos limitados, el personal de salud y conocidos del ciclista han iniciado una campaña para costear los materiales quirúrgicos y medicamentos necesarios para su recuperación.

Para quienes deseen colaborar con la recuperación de Nikita Ipatov, se han habilitado los siguientes canales de ayuda coordinados con el centro hospitalario. Servicio Social del hospital La Caleta. Teléfono de asistencia: (043) 322-281.. Celularde apoyo: (+51) 949 496 945.