Sociedad

Peruano en Isla Santa Rosa rechaza acusaciones de Petro y defiende soberanía de Perú en la zona: "Estoy dispuesto a dar mi vida"

Un poblador de la Isla Santa Rosa, en la frontera con Colombia, denunció la presencia de ciudadanos colombianos con banderas en territorio peruano y advirtió que la comunidad está dispuesta a defender la soberanía peruana en la zona.

Hombre de Isla Santa Rosa muestra su firme rechazo ante la presencia de colombianos en territorio peruano y declara estar dispuesto a dar su vida por defender la soberanía nacional.
Hombre de Isla Santa Rosa muestra su firme rechazo ante la presencia de colombianos en territorio peruano y declara estar dispuesto a dar su vida por defender la soberanía nacional.

Un poblador de la isla Santa Rosa, en la región Loreto, ha alzado la voz con firmeza frente a recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien habría cuestionado la soberanía peruana sobre ese territorio amazónico. Su mensaje, difundido a través de redes sociales, expresa indignación y una clara negativa a aceptar cualquier intento de imposición. “Definitivamente, yo no estoy de acuerdo”, afirma con énfasis al inicio de su declaración. Según este ciudadano, las tierras en cuestión pertenecen legítimamente al Perú, y no permitirá que se cuestionen ni se discutan como si fueran un objeto de negociación.

El poblador rechaza con contundencia lo que percibe como una actitud autoritaria por parte del mandatario colombiano. “No sé qué le pasa a este señor que nos viene a querer imponer, a disponer”, sostiene, aludiendo a un posible intento de apropiación o desconocimiento del territorio. “Las tierras donde ellos están son peruanas”, recalca, denunciando así una supuesta invasión o presencia indebida en zonas fronterizas que, según él, están claramente bajo soberanía peruana. Su tono revela un profundo malestar y un sentimiento de desprotección frente a lo que considera una amenaza externa.

PUEDES VER: "No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia y refiere que Petro busca "pretextos"

lr.pe

Hombre de Isla Santa Rosa dispuesto a dar su vida por la soberanía del Perú

La defensa del territorio es para él una causa de dignidad, historia y futuro. “Aquí en la frontera, en nuestra isla, en nuestro futuro distrito, no vamos a permitir eso”, asegura con determinación. En sus palabras hay un fuerte sentimiento de pertenencia y orgullo. Incluso lanza una advertencia simbólica a Petro: “Estoy decidido a darle el último cartuchazo”. Pero más allá de la retórica, su compromiso es absoluto: “A la edad que yo tengo, estoy dispuesto a lucharlo y dar mi vida por este pedazo de terreno”. Esta frase refleja la gravedad con la que asume su rol como defensor de la tierra que lo vio nacer.

El mensaje también refleja una percepción de constante humillación. “Ya estamos todos en alerta”, afirma, revelando un estado de movilización social entre los pobladores. “Ya hemos humillado muchas veces a nuestros artistas también que vinieron”, menciona, señalando un historial de conflictos o desencuentros con visitantes foráneos que, según él, llegaron con actitudes irrespetuosas. Esta referencia sugiere que el malestar no es nuevo, sino que ha ido creciendo con el tiempo por experiencias acumuladas.

PUEDES VER: Putin y emisario de Trump se reúnen en Moscú poco antes de vencer el ultimátum para detener la guerra en Ucrania

lr.pe

Denuncian ingreso de colombianos con banderas en isla peruana y temen provocaciones fronterizas

Uno de los momentos más tensos del discurso es cuando menciona la presencia reciente de colombianos que habrían llegado con banderas, posiblemente en señal de posesión simbólica. “Hace poco que han venido ellos con sus banderas a ver quiénes son colombianos y se quedan acá”, denuncia, interpretando esos actos como provocaciones o intentos de desafiar la soberanía peruana. Frente a eso, acusa que los peruanos son desplazados o “botados”, generando una sensación de exclusión y desamparo en su propia tierra.

Finalmente, el poblador recuerda que no es la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones. “Ya vinieron a hacer ya esta situación. La primera vez”, señala, con un tono de advertencia sobre posibles futuros enfrentamientos. Sus palabras reflejan el sentir de una comunidad que se siente vulnerada y que exige que sus opiniones sean escuchadas.

