Los transportistas unificarán su protesta para el 27 y 28 de julio. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, informó que los conductores y cobradores que participarán en el paro convocado para el 24 y 25 de julio acordaron, junto a Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, sumarse a una única jornada de protesta para los días 27 y 28.

"Nosotros entendemos y sabemos que no estamos en competencia. Todos debemos defender al país. El Perú se desangra y no podemos competir por quién paraliza más o menos. Tampoco debemos dividir a los peruanos de esa manera. Estamos faltando el respeto al país. Por eso tomamos las medidas correspondientes", declaró en diálogo con La República.

"Conversando con los compañeros Julio Campos y Carrera, llegamos a un acuerdo. Ya se aceptó que quienes convocamos para el 24 y 25 iremos juntos a una sola fecha: el 27 y 28", añadió.

Paro de transportistas para el 27 y 28 de julio

Palomino informó que, desde que tomaron la decisión de convocar al paro del 24 y 25 de julio, no tuvieron conocimiento de que la Alianza Nacional de Transportistas ya tenía en marcha una nueva manifestación para otras fechas. En ese sentido, reiteró que los transportistas acordaron reunirse en una sola fecha.

"En un reunión con los dirigentes del cono norte y cono sur, y los conductores, se aprobó para hacer el paro para el día 16 por la muerte de los dos compañeros. Especialmente el grupo de cobradores y cobradoras se sintió afectado por la muerte de un compañero cobrador y ellos también se sumaron y dijeron: 'Nos vamos pronto'. Luego de un acuerdo, se decidió realizarlo el día 24, sin tener en cuenta el día 27 y 28. No teníamos conocimiento que ya existía un paro promovido, pero que todavía no se había anunciado. Sin intención de romper algo, convocamos a los transportistas", declaró.

Además, señaló que el paro se promovió, en un inicio, para exigir la implementación de medidas contra la delincuencia, como las extorsiones y el sicariato, pero ahora el objetivo principal es instalar un Gobierno transitorio.

"En este caso, los conductores que manejamos los buses convocamos a un nuevo paro, porque nos están matando. Algunas empresas incumplen el pago de las extorsiones y a nosotros nos matan. A todos los conductores que han asesinado, desde mototaxistas hasta trabajadores de vehículos menores, los han matado por extorsiones", indicó.

" Ahora, el objetivo es que nosotros queremos un nuevo gobierno transitorio. No pedimos la vacancia de Dina Boluarte ni el cierre del Congreso. Las autoridades no harán nada por el país porque son un Gobierno ilegal y nosotros queremos un nuevo Gobierno urgente", manifestó.

Gremio de transportistas en contra del Gobierno

Palomino se pronunció en contra del Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, al que calificó como "ilegal". Además, responsabilizó a las autoridades por la inseguridad ciudadana que se registra en el país y afirmó que los funcionarios del actual Gobierno no cuentan con medidas concretas para frenar la violencia.

"Voy a usar las palabras de la señora Dina, que dijo: 'nosotros no pactamos con ilegales'. Este Gobierno es ilegal, es un gobierno espurio, y no podemos entablar un diálogo porque rompieron y quebraron el orden democrático. Por eso el país vive este caos, especialmente la inseguridad ciudadana. Nos matan todos los días, no solo a transportistas, sino a cualquier peruano que tiene un negocio pequeño o mediano. Los extorsionan y, si no pagan, los matan", señaló.

"No podemos aceptar que un Gobierno sin ningún instrumento legal ni capacidad para frenar la ola de asesinatos siga en el poder. ¿Para qué lo queremos? Por eso pediremos la instalación de un gobierno transitorio. Debemos rescatar y recuperar a nuestro Perú, que está secuestrado por una organización criminal. Además, actúan políticamente para llevar las elecciones de 2026 con partidos que buscan legalizar leyes procrimen y que aprobaron la ley de bicameralidad, cuando el país dijo 'no' en el referéndum", añadió.

Asimismo, cuestionó el rol del Congreso y recordó que los ciudadanos eligen a los congresistas para que atiendan sus necesidades, no para actuar según sus propios intereses.

"No los elegimos para que hagan lo que les de la gana. Nos gobiernan delincuentes (...) Les dije en el Congreso que, gracias a nosotros, que pagamos nuestros impuestos, ellos reciben su sueldo. Son nuestros trabajadores y deben obedecernos. Nosotros somos sus jefes", manifestó.

