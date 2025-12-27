Las peruanas del equipo HerCode Space fueron reconocidas como ganadoras globales del NASA International Space Apps Challenge 2025, en la categoría Best Use of Storytelling, un premio que distingue proyectos que convierten datos científicos en narrativas de alto impacto. La hackathon de este año convocó a 18.860 equipos de 167 países del mundo para resolver desafíos relacionados al espacio, la Tierra y la innovación tecnológica. Los proyectos fueron evaluados por expertos de la NASA y agencias espaciales asociadas.

Su propuesta, Solar Tale, integra información auténtica de la agencia espacial con identidad cultural peruana, al incluir al sol como Inti, un guiño que conecta ciencia y raíces andinas. Lejos de grandes laboratorios o presupuestos amplios, el grupo —formado por cuatro mujeres— construyó desde cero una experiencia web interactiva, con voces en off en inglés sincronizadas con efectos de scroll, pensada como herramienta educativa para infancias y juventudes.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En entrevista con La República, Pierina Jaramillo (directora creativa), Joselyn Ramos, (diseñadora de comunicación visual), Paula Cevallos (diseñadora e ilustradora) y Alice Ramírez (desarrolladora front-end) cuentan los detalles inéditos de su experiencia trabajando con datos de la NASA y reflexionan sobre lo que representa su victoria para las niñas y adolescentes del país.

Peruanas trabajaron con datos científicos de la NASA

— ¿Qué significa para ustedes representar al Perú en un podio global de este alcance, donde la ciencia se narra con datos reales de la NASA?

— Joselyn: ''Si tuviéramos que elegir una palabra para describir toda esta experiencia, sería orgullo. Sentimos un orgullo enorme de representar al Perú de de esta manera, no solo porque se trata de uno de los concursos más importantes del mundo, sino porque demuestra que desde nuestro país también nacen ideas que funcionan y generan impacto internacional. Nuestro proyecto se llama Solar Tale y hemos mencionado un pedacito del Perú en la historia, con la figura del sol como Inti y hacemos una especie de conexión de la ciencia con nuestra identidad cultural.

Ganar la categoría Best Use of Storytelling tiene un significado muy especial, ya que normalmente se asocia la ciencia con números, datos, pero ese premio nos demuestra que se puede contar historias desde la emoción y la cultura. Este reconocimiento refleja que el Perú puede aportar una perspectiva valiosa que, cuando se construye con intención y responsabilidad, puede llegar a conectar con personas de cualquier parte del mundo''.

Las peruanas decidieron incluir al dios Inti en su proyecto que fue evaluado por científicos de la NASA. Foto: captura.

— ¿Cómo lograron que el storytelling sea una herramienta poderosa para explicar fenómenos abstractos como el clima espacial sin perder el rigor científico?

— Pierina: ''Esa ha sido nuestra consigna desde el inicio, porque queríamos encontrar la forma de contar ciencia, de abordar un tema que a veces se mira con mucho respeto, como el clima espacial, sin quitarle el halo de magia que puede tener ni perder su rigor. Aunque la hackathon se realizó en dos días centrales, el proceso creativo empezó antes: tuvimos sesiones para pimponear ideas y explorar posibilidades.

En ese camino, varias propuestas se quedaron en el tintero, pero siempre tuvimos claro que había puntos esenciales que no queríamos dejar de abordar: que la experiencia fuera educativa para niñas y niños, que fuera interactiva y que estuviera sustentada en datos reales que nos provee la NASA.

La clave fue trabajar en capas: primero validamos y corroboramos la información científica, luego pasamos a la ilustración y la narrativa, traduciendo los datos a un lenguaje capaz de generar conexión, que era parte central de nuestra intención. Al final, construimos una experiencia web interactiva que invita a la curiosidad, para que niñas y niños no solo la lean o la escuchen, sino que también la exploren y, desde ahí, se animen a investigar más. El storytelling no reemplaza la ciencia: la acompaña''.

— ¿Cuál fue la parte más desafiante del proceso creativo y técnico? ¿Hubo un momento donde pensaron que no iba a salir?

— Alice: ''Como mencionaba Pierina, fue una hackathon que se realizó en dos días. Definitivamente, el límite de tiempo fue lo más desafiante, porque teníamos que entregar un proyecto mínimamente viable en muy poco tiempo, y en ese proceso debimos tomar decisiones rápidas sobre cómo presentarlo y de qué manera contar la historia para que fuera fácil de entender, considerando que estaba orientado a niñas y jóvenes.

Aunque partíamos de una idea base, en el momento siempre surgían nuevas propuestas. Una de las más importantes fue definir si el proyecto sería presentado como una página web, y cómo construirla. La web se armó desde cero y con código puro, usando tecnologías para lograr el efecto del scroll y la sincronización de las voces en off en inglés, que también tuvimos que traducir cuidadosamente. Elegir la voz perfecta para cada personaje, según su personalidad, tomó más tiempo del que esperábamos, pero logramos tenerlo todo listo y entregarlo a tiempo''.

— Si tuvieran que elegir un aprendizaje clave de trabajar con datos de la NASA y competir a nivel mundial, ¿cuál sería y cómo lo aplicarían en futuros proyectos?

— Paula: ''Como equipo, al reflexionar sobre este camino, llegamos a una conclusión clave: los datos por sí solos no cuentan historias. Pero cuando los usamos con un propósito, pueden generar un impacto real. Trabajar con información auténtica de la NASA nos dejó muchas enseñanzas, desde lo más básico: respetar y validar las fuentes científicas, hasta comprender que hoy, con redes sociales, todos somos comunicadores, pero también debemos comunicar con responsabilidad y conciencia. El mayor reto fue justamente ese: transformar datos en una historia comprensible y significativa.

Fue en ese proceso donde confirmamos el valor de la colaboración interdisciplinaria. No se trata solo de ciencia, números o diseño, sino de cómo todas las miradas pueden integrarse para construir algo con sentido. Ese aprendizaje es el que queremos llevar a lo que viene: mientras más diversas sean las perspectivas y más alineadas estén a un mismo objetivo, más potente puede ser el resultado''.

Lo que significa su victoria para las niñas del país y la ciencia

— En un país con brechas de género altas en STEM, ¿qué mensaje le darían a las niñas y jóvenes que las ven y creen que la ciencia espacial es un sueño lejano?

— Pierina: ''A nombre de todas diría que no somos tan distintas. También fuimos niñas curiosas que miraban al cielo y se hacían preguntas, y en algún momento sentimos la ciencia espacial como un sueño reservado para otros o para espacios que podíamos sentir ajenos. Para ser honestas, no venimos de grandes laboratorios ni de presupuestos amplios; venimos de universidades públicas y privadas, institutos, nuestras comunidades y, sobre todo, de las ganas de atrevernos a intentar.

Sabemos que el Perú no siempre ofrece un contexto que apueste por la ciencia, la investigación y su divulgación. Muchas veces, esos espacios se ven limitados o golpeados por recortes presupuestales, y eso fue justamente lo que nos impulsó a tocar otras puertas, como la hackathon de la NASA y el International Space Apps Challenge, que nos recordó que hay un lugar para la creatividad, la colaboración y que el conocimiento puede abrir nuevas oportunidades.

Si hay un mensaje que queremos dejar como equipo es no hay que pedir permiso para soñar, sino empezar con lo que tenemos y desde donde estamos. A veces, la diferencia entre un sueño que parece lejano y hacerlo realidad es encontrar una comunidad que crea en él e intentarlo juntos, como lo hicimos nosotras''.

— ¿Cómo sienten que impacta su victoria a la comunidad tecnológica y científica peruana? ¿Estamos listos para apostar más por innovación o aún falta creer en nuestro talento?

— Joselyn: ''Creemos que nuestro proyecto sí representa un hito importante en la comunidad científica, sobre todo porque el equipo ha estado integrado enteramente por mujeres. Aún existe una brecha grande de género en STEM —ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería—, pero también pensamos que visibilizar y valorar estos proyectos puede inspirar a nuevas generaciones. Nos pueden ver como un ejemplo de que es posible construir iniciativas de impacto a nivel mundial desde el Perú.

Personalmente, también diría que el talento peruano es perseverante, y las pruebas están ahí: hay mujeres peruanas trabajando en la NASA, jóvenes ganando olimpiadas de matemáticas, y proyectos de conservación ambiental en el interior del país que alcanzan reconocimiento global. El talento está. Lo que aún falta es más apoyo, sobre todo del sector público, desde edades tempranas, para fomentar la educación científica y asegurar que el Perú tenga cada vez más representantes en estos campos''.

HerCode: más alla del concurso

Finalmente, Paula, en representación del grupo, explicó que HerCode Space nació especialmente para esta hackathon, pero su base está en HerCode Studio Lab, su laboratorio y estudio tech, con programadoras, diseñadoras y narradoras. El equipo también incluye a otras peruanas talentosas: Mónica García Sarabia en back-end, Ana Cecilia Toribio en front-end y Angélica Valiente de Cumpa en diseño.

En el corto plazo, el grupo busca ir “más allá del prototipo”: desarrollar una versión de su proyecto ganador en español y en quechua, y proponerlo al sector educativo —escuelas, bibliotecas y espacios culturales— como herramienta para docentes e infancias.

Y, como estudio, están pensando en crear propuestas propias desde su visión en ciencia y tecnología, no solo responder a retos externos. Una futura colaboración con la NASA sería un honor, pero su prioridad es seguir construyendo impacto en el Perú, donde empezaron con su sueño.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.