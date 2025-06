Menor desaparecida hace más de un mes fue hallada en SJL: estuvo trabajando en fábrica tras secuestro, según PNP

Tras más de un mes, una adolescente de San Juan de Miraflores reportada como desaparecida fue hallada por la Policía Nacional del Perú en una vivienda de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. De acuerdo con investigaciones preliminares de la PNP, la menor de 15 años había estado trabajando en una fábrica de Jicamarca.

Cabe destacar que, según imágenes de la cámara de seguridad, Aylline Giraldo había sido vista por última vez la noche del pasado 26 de mayo, cuando un hombre la recogió en una moto lineal a la salida de sus clases académicas en SJM.

Menor secuestrada estuvo trabajando en fábrica de San Juan de Lurigancho

El hallazgo se dio por el trabajo conjunto de la Policía de Trata de Personas y el Grupo Terna. "De acuerdo a las investigaciones que han venido haciendo, dicen que mi hija aparentemente ha estado trabajando en una fábrica de Jicamarca", expuso la madre de la joven, María Nolasco, a prensa local.

"Que también puedan intervenir a esa fábrica. ¿Qué tipo de trabajo tenía ahí? ¿Por qué estaba trabajando ahí? ¿Por qué esas personas le dieron trabajo a una menor de edad que no tiene documentos? ¿Quién lo llevó?", exigió Nolasco.

Madre presume que su hija estaría bajo efectos de sustancias ilícitas

La progenitora informó, además, que las autoridades tendrían identificado al sujeto que secuestró a su hija. "Es responsable de haber sacado a mi hija de donde estuvo, en San Juan de Miraflores, estudiando. Él es el que ha venido haciendo los 'yapes' y todo lo demás, comprándole cosas que a ella le hacían daño", dijo.

En ese sentido, Nolasco pidió justicia y que se realicen las investigaciones correspondientes: "Que esta persona sea investigada y pague por todo el daño causado. Ahorita he visto a mi hija, de lejos, y realmente no está en sus cinco sentidos. Ella está, si no me equivoco, ella está drogada".

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.



