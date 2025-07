Familiares de una menor de 15 años se encuentran atravesando momentos de angustia tras varios días sin tener noticias de Yaneli Ríos Salsavicas, quien desapareció el pasado 23 de julio mientras se dirigía a su colegio ubicado en Santa Anita. Según Pedro Alexis Ríos Salsavilca, su hermano, Yaneli salió de su vivienda en el distrito mencionado y con rumbo al centro de estudios N° 107 Daniel Alcides Carrión, pero nunca regresó.

Según relató, la adolescente dejó su casa aproximadamente a las 6:00 p.m., debido a que actualmente recibe educación nocturna. Sin embargo, cuando su hermano llegó al establecimiento al rededor de las 10:00 de la noche, los docentes le indicaron que ese día no hubo clases, por lo que indica que la menor no habría llegado al colegio. Desde entonces, no se sabe nada del paradero de Yaneli y su familia pide ayuda para encontrarla.

Familia pide ayuda para encontrar a menor de 15 años que desapareció luego de salir rumbo a su colegio en Santa Anita. Foto: PNP

¿Cómo encontrar a Yaneli Rios?

Según el reporte de la Policía Nacional, el día de su desaparición, Yaneli Rios iba vestida con un pantalón jean de color azul y una casaca rosada. Además, llevaba zapatillas negras y su mochila de clases. La adolescente, de 15 años, es de contextura delgada, tez trigueña, con boca pronunciada, y ojos y cabello castaños oscuros.

Su familia está profundamente preocupada y pide la colaboración de la ciudadanía para poder encontrarla. En este sentido, las autoridades instaron a aquellos que puedan dar cualquier información sobre su paradero comunicarse al número 906 818 177 o llamar a la línea gratuita de la Policía Nacional.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

