Con motivo del Día del Maestro, celebrado cada 6 de julio, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha hecho pública una serie de reclamos que van desde el incremento de las remuneraciones, capacitaciones para el sector magisterial, el pago de bonificaciones hasta el aumento de pensiones para cesantes y jubilados.

Según el secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, el gremio busca que estas demandas sean incorporadas en el presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año. El objetivo es que puedan ser negociadas a la brevedad, ratificando así “su compromiso con la formación y el perfeccionamiento profesional”, según señala un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional.

"Nosotros estamos en plena negociación colectiva con el gobierno. Hay múltiples temas que consideramos justo y obligatorio de ser atendidos. Uno de ellos es la remuneración de los docentes jubilados, quienes ganan una pensión indigna e irrisoria", declaró para La República Lucio Castro.

Profesores cesantes y jubilados protestan en el frontis del Congreso. Foto: Marco Cotrina/ La República

Anuncian movilización de no haber respuesta a sus reclamos

Este 7 de julio, el sindicato también cumple 53 años desde su fundación. Por ese motivo, en horas de la mañana previa a la celebración por el Día del Maestro, profesores del Sutep se congregaron en la Plaza de Armas de Lima para volver a reiterar sus demandas.

Asimismo, el representante sindical hizo un llamado a reflexionar a las autoridades sobre la situación actual del sector educativo. Así como una crítica directa al actual gobierno de Dina Boluarte. "Nos sorprende que cada vez que se plantea un beneficio para los trabajadores, se diga que no es factible, que no hay recursos ni dinero. Sin embargo, esa postura se contradice con la decisión del gobierno de la presidenta de aumentarse el sueldo a S/ 35,000. 20 veces lo que gana un docente cesante o jubilado", denunció a este diario.

En tanto, la autoridad gremial no descartó medidas de protesta en las próximas semanas de no obtener una pronta respuesta, según previas coordinaciones con la Asamblea Nacional de delegados. "Nos están empujando a una situación que nosotros no queremos".

A la par, el Sutep ha planteado ante el Congreso de La República una propuesta para que los maestros auxiliares puedan disponer del 50 % de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al cumplir 15 años de labor.

Aumento de pensión para docentes jubilados y cesantes en etapa de reconsideración

Hace algunas semanas, durante el discurso ante el Pleno del Congreso del primer ministro Eduardo Arana por el voto de confianza, profesores cesantes y jubilados se congregaron frente al Parlamento para exigir pensiones dignas y beneficios laborales, como la CTS y/o la gratificación. Esto, tras haber sido aprobado, en primera votación, el proyecto de ley, impulsado por la congresista Flor Pablo, que proponía establecer una pensión mensual equivalente al salario de un maestro activo de primera escala magisterial (3300 soles).

Instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Trabajo se manifestaron en contra de las normas que actualmente se encuentran en etapa de reconsideración.

PUEDES VER: Minedu anuncia que implementarán nuevas modalidades de titulación para egresados

Por su parte, congresistas como Alejandro Cavero, de Avanza País, han indicado que los dictámenes de los proyectos de ley 3864 y 4786 podrían representar un costo de hasta 4 mil millones de soles anuales para el Estado. En tanto, los parlamentarios César Revilla y Patricia Juárez hicieron un llamado a la prudencia fiscal. “No podemos caer en excesos en un contexto de déficit fiscal”, indicó Juárez.

No obstante, el secretario general del Sutep indicó que aproximadamente 162.000 maestros cesantes a nivel nacional se verían beneficiados con la aprobación de esta normal.

En declaraciones previas a este diario, el profesor Colombino Ardile Figueroa, coordinador general nacional de los maestros cesantes del Perú, señaló que la mayoría de docentes retirados ha pasado a formar parte de la población en situación de pobreza extrema debido a pensiones mínimas que oscilan entre S/ 600 y S/ 700. “Nuestra lucha es justa”, afirmó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo rea