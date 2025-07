Milagros Fernández Yucra, una joven madre de familia, resultó gravemente herida tras ser apuñalada por su pareja frente a sus hijos en el pasaje San Cosme, en Chincha Alta, Ica. Según testigos, el presunto feminicida fue identificado como Pedro Martínez Echegaray, quien ya fue detenido por la Policía.

La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud cercano y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado. La Policía Nacional, a través de la comisaría local, ha iniciado las investigaciones correspondientes, mientras el acusado permanece recluido en el calabozo, procesado por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

Intento de feminicidio en Chincha: madre fue atacada frente a sus hijos

La intervención oportuna de un vecino impidió que el ataque terminara en un feminicidio. Según medios locales, fueron los propios hijos de Milagros Fernández quienes, tras presenciar la agresión, alertaron por celular a su abuela —madre de la víctima—, quien vive en Pisco y acudió de inmediato al hospital donde encontró a su hija gravemente herida.

“Que se haga justicia, que no lo suelten. Que pague por lo que ha hecho. El doctor me dijo que tiene más de 200 puntos. Él salió corriendo hacia la puerta, pero ahí vino el vecino a defenderla. Un joven de al lado que es policía. Si no fuera por él, mi hija estaría muerta”, declaró la madre de la víctima. Gracias al rápido actuar de los vecinos que intervinieron en el momento, se pudo evitar un desenlace trágico. Mientras tanto, la familia exige que se sancione con todo el peso de la ley al agresor.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

¡Sigue a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.