Paro de transportistas 2025 en Perú: ¿qué pasa si llego tarde o no voy a trabajar?

Este miércoles 18 de junio se llevará a cabo el tercer paro de transportistas en lo que va del presente año. Como en cada movilización, los accesos viales se ven restringidos o limitados, por lo que muchos trabajadores enfrentan dificultades para llegar a sus centros laborales a la hora.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiende a emitir comunicados en los que insta a las empresas a ofrecer medidas flexibles para sus colaboradores. Sin embargo, es importante resaltar que los ciudadanos realmente no cuentan con un derecho específico que los avale ante este tipo de acontecimientos, dijo Kathy Noriega, abogada laboralista de PPU, a prensa local.

Paro de transportistas en Perú: ¿qué pasa si llego tarde o no voy a trabajar?

"Un trabajador no podría simplemente sustraerse de su obligación de ir a trabajar. (...) si bien el empleador no le puede exigir que se traslade un taxi o que tenga un transporte privado para este fin, tampoco se le exige al empleador tolerar, legalmente hablando, me refiero a una inasistencia", explicó Noriega.

En esa misma línea, hay sucursales que facilitan la alternativa del trabajo virtual, pero existen otras donde exigen la presencialidad del empleado. Al respecto, Jorge Toyama, abogado laboralista del estudio Vinatea y Toyama, aclaró a medios locales que en ese tipo de situaciones hay tres caminos para el trabajador: ser descontado por no trabajar, convenir con el empleador para cobrar el día como parte de sus vacaciones o reponer las horas de tardanza en los siguientes días.

¿Qué gremios participarán en el tercer paro de transportistas?

Desde el miércoles 18 de junio de 2025, se comunicó la posibilidad de un paro indefinido tras informe del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú. Este entraría en vigor hasta que la presidenta Dina Boluarte se reúna con los representantes del sector afectado. "Como autoridad, tiene que dar solución como titular a todos nuestros problemas", expuso Javier Corrales, presidente de la asociación convocante.

Estos son algunos de los gremios que se sumarán a la protesta:

Asotrani Perú .

. La Alianza Nacional de Transportistas .

. La Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra.

