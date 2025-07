El último viernes 11 de julio, durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y mineros artesanales en Chala (Caravelí, Arequipa), el taxista Alexander Checa Montalvo fue trasladado por su tío al centro de salud del referido distrito por una herida de bala en el pecho. Y si bien horas después se confirmaría su deceso, familiares de la víctima señalaron ante La República que Checa no formaba parte del paro minero y mucho menos se encontraba en la Panamericana Sur al momento del incidente.

“Que no se manipulen los resultados, que salga la verdad. Mi sobrino no ha sido minero artesanal, él trabajaba con su taxi en Chala. No vamos a descansar hasta encontrar justicia”, indicó ante este medio Edwin Montalvo, tío de la víctima que perdió la vida a raíz de un impacto de bala en el tórax.

Certificado de necropsia de Alexander Checca Montalvo, ¿cuál fue la razón de su deceso?

Alexander Checa Montalvo, de 27 años, falleció a causa de una grave lesión en el pecho provocada por un proyectil de arma de fuego, según el informe de necropsia al que tuvo acceso La República. El reporte indica que sufrió un shock hipovolémico, atrición pulmonar derecha y traumatismo torácico severo abierto.

Necropsia confirmó muerte de joven por arma de fuego. Foto: Mirelia Quispe - La República

Taxista no estaba en la Panamericana Sur: se encontraba en la urbanización, según familiares

La familia de Alexander exige una investigación exhaustiva sobre su muerte, instando a las autoridades a revisar todas las grabaciones de video, recolectar testimonios y llevar a cabo las diligencias legales necesarias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Además, buscan una explicación de por qué los efectivos policiales avanzaron hasta la quinta cuadra del distrito, donde se encontraba la población civil. El tío de Alexander declaró a este medio: "Mi sobrino ni siquiera estaba en la vía; estaba arriba, en la quinta calle. Los policías solo tenían que liberar la Panamericana Sur, pero no entiendo por qué subieron a buscar a la población con caballos. Les han correteado a las señoras por el hecho de que estaban en la puerta, las han pisoteado".

