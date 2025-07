Los asesinatos de 6 músicos urbanos que destaparían a una presunta red mafiosa

Entre los artistas urbanos, lo que manda es el temor. Antonio camina con juvenil energía por la calle Atahualpa, en el Callao. El acento de barrio chalaco no se le despega. Tampoco, ese miedo que se apodera de los cantantes de ese género musical. Sabe que, muchos lugares donde suelen presentarse son tierra de nadie. Y la posibilidad de una noche exitosa es tangible, igual que la sensación de inseguridad que se respira en cada baldosa, en cada esquina.

Algunos viven ocultos y armados. Antonio afirma que detrás de la música hay una red criminal: “Si no firmas con ellos, quedas en la mira y te conviertes en un blanco perfecto”, señala desde la clandestinidad.

El 11 de diciembre del 2022 asesinaron a Edwar Gabriel Ceralta Flores, conocido como Getardo, 11 de diciembre del 2022, asimismo, el 21 diciembre 2023, corrió la misma suerte E.R.C., un adolescente de 16 años llamado Baphomet.

También, el 12 de noviembre del 2024 sicarios victimaron a Roberto Fargue Isuiza, llamado Yerzy. El 14 de abril del 2025 dos de sus amigos fueron cruelmente victimados: a José Israel Oria Infante, ‘26is’ y a su productor Luis Antonio Venegas Carrasco, Louis Producer, los silenciaron tras rendir un homenaje póstumo a Yerzy.

El lunes 30 de junio Víctor Javier Vela Matos (37), baby Flow, fue silenciado

¿La razón de estos crímenes? Una hipótesis que investiga la policía habría sido romper un monopolio mafioso que vendría controlando la escena urbana.

Videos, testimonios y la advertencia que recibían amenazas por redes sociales están en proceso de investigación. Fuentes de la División de Homicidios dijeron que, al menos en el crimen de 26is y su productor a los sicarios les ofrecieron 15 mil soles por silenciar sus voces.

Hoy, en un país donde los sueños también se matan a balazos, estos asesinatos exigen respuestas.

‘Baby Flow’, el último silenciado

Con 37 años y una carrera musical en ascenso, la vida de Víctor Javier Vela Matos, terminó el de golpe, a balazos, en su cevichería Briony, en el Callao.

En sus letras, al igual que en las de otros exponentes del subgénero urbano, narraba en tiempo real la crudeza del ‘malianteo’ que expone, sin filtro, la violencia que se respira en las calles.

Lo dejamos tirado en la calle/ con la cara llena de huecos/ el no va a revivir con la esfera del dragón/ esto es la vida real/ aquí no existe Shen Long/ tu no eras pistolero/ tu eras marihuanero…

Baby Flow era su nombre artístico y fue conocido por su estilo agresivo de música urbana, con líricas de ‘malianteo’ que hacen apología al tráfico de drogas y al sicariato. Aunque purgó condena entre 2018 y 2019 por tenencia ilegal de armas y narcotráfico, en los últimos años intentó alejarse del crimen. Sin embargo, todo indica que su pasado terminó por alcanzarlo.

Baby Flow también usó a menores edad en sus videoclips que tienen como locación algunas zonas del Callao.

“El crimen organizado ha penetrado el mundo urbano. Baby Flow era un personaje que mezclaba música con criminalidad”, señaló el comandante (r) Henry Huertas, experto en investigación criminal.

Para los investigadores, la ejecución pudo tratarse de una venganza planeada desde hace tiempo.

‘26is’ y ‘Louis Producer’

La conmoción hoy es total entre los cercanos a los músicos urbanos que narran historias de poblaciones, balaceras, drogas y un ascenso social a través de la música, autos y joyas de lujo y amigos privados de libertad o muertos en diversas circunstancias.

Tenía solo 22 años y su voz se había convertido en el ‘jale’ de los barrios más duros del Callao. José Oria Infante o ‘26is’, era un exponente de un subgénero.

Su talento lo llevó desde los pasillos de una barbería en el barrio Marañón hasta Medellín, donde grabó con el reconocido artista Hades 66. Pero ese ascenso incomodó.

Él y su productor Louis fueron asesinados en Villa María del triunfo. Horas anteshabían subido al escenario de la discoteca Denbow, en Villa María del Triunfo. Jamás imaginaron que sería su última presentación. En realidad nadie siquiera intuía lo peor: el público los aplaudió sin pensar que sería última vez que veían a 26IS y Louis Producer en un escenario

En un video que circuló por redes, se pudo ver a 26is cantando un tema dedicado a Yerzy, su amigo también había sido asesinado por sicarios.

“Ella es un Trip”, era uno de sus temas preferidos. Cuando en el telo de la marina te chape/ En el sauna fumando más de tres/ Le gustan los bandidos a ella no le gustan lo que es...

Yersy y sus 20 años

Se trataba de la joven promesa del Trap Yerzy, o Roberto Carlos Farge Isuiza, de tan solo 20 años que fue acribillado al salir de jugar una ‘pichanga’ en la losa deportiva conocida como la ‘Jaula’, en Boterín, Callao. Junto a él, un amigo cercano también recibió múltiples impactos cuando intentó defenderlo. Amigos y personas cercanas afirmaron que se trataba de un ajuste de cuentas.

‘Yerzy’ era un exponente del ‘malianteo’, un subgénero musical que combina ritmos del reguetón con letras callejeras y cargadas de violencia.

“Baby, me hiciste pecar”, es uno de los temas más conocidos.

Me conociste en la calle/ con la 9 operativa porque en la calle me pueden matar/ no le hagas caso a tus amigas/ dicen que soy gatillero/ pero esto es pa’ poderte cuidar...

“El malianteo deviene del reguetón y conjuga sus ritmos con notas menores y oscuras, kicks y dembows pesados y letras rapeadas cargadas de vivencias callejeras, las cuales, justamente, llevan a que sus exponentes las plasmen en canciones. Pero, ¿cómo se mide quién es más gánster que el otro? ¿Dónde está ese termómetro?”, señala un artículo sobre el tema en la web Filo News.

Sus críticos señalan que algunos cantantes de este género suburbano abusan de la violencia y se comportan o actúancomo verdaderos maleantes.

‘Getardo’ era extorsionado

Edwar Ceralta Flores, tenía 29 años, era alegre, bromista y se estaba volviendo conocido en el ambiente artístico como ‘Getardo’.

Se encontraba grabando, el que sería su cuarto videoclip, cuando en un video, se escucha al director de cámaras pedir que todos se acerquen para realizar una toma, lo cual fue aprovechado por el sicario.

El 18 de abril del 2023 el cantante urbano fue atacado a balazos por la banda criminal de Bhel Bhoy Santillán Ríos, alias ‘Servando’, por negarse a pagar cupos, en el Rímac.

El artista permaneció 15 días en estado de coma y, gracias al trabajo de los médicos, pudo recuperarse parcialmente, pero quedó con secuelas, pues no pudo caminar y se movilizaba en silla de ruedas.

Según dijo entonces, todo comenzó cuando los cómplices de ‘Servando’ le llamaron por teléfono advirtiéndole que no podía grabar ningún videoclip en el Rímac sin antes pagar un cupo de 500 soles, algo que él no aceptó.

Sus seguidores afirman que estos artistas eran muy queridos en su comunidad y si bien es cierto que en sus videos aparecen con armas de fuego -no se sabe si eran reales o no- la narrativa es propia de los que cultivan este subgénero. No necesariamente significa un vínculo real con la delincuencia.

Crimen de ‘Baphomet’

A sus 16 años, el rapero llamado Baphomet tenía antecedentes criminales cuando fue asesinado en Independencia. Ese día, su amigo de 13 años, resultó herido. En febrero del 2022 había sido detenido como presunto autor de, al menos, tres homicidios cometidos cerca de una parroquia.

Sus letras claman por dinero. Ese nombre artístico e irreal, es del nombre E.R.C., rapero que habría llevado la canción de sus letras a la realidad. Había grabado más de un video con tinte ‘profesional’, para lanzarse a la fama.

Según él, había confesado que mató a la persona que se habría metido en su vida amorosa. Un ataque de celos que resolvió con un balazo en la cabeza. La música original de ‘Baphomet’ atemorizaba a sus vecinos.

Aunque las autoridades se han referido sobre móviles de estos asesinatos, cantantes de ese género se han referido a amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley.

‘Locó Aly’ solo recibió S/ 100 por asesinatos

“Perdón, lo hice por plata, por mi familia”, confesó Carlos Aly Nima Salazar (19), alias Loco Aly, al ser detenido, acusado de estar involiucrado en los asesinatos de los contantes urbanos ‘26is’ y ‘Louis Producer’. Su misión, según explicó el coronel Juan Carlos Montufar, fue avisar a los sicarios que los objetivos habían salido de la discoteca.

Según dijo, al momento de comprar un sánguche y llevárselo a la boca, era el momento adecuado de avisoramiento (sic) de las víctimas.

Por ese ‘trabajo’ el ‘Loco Aly, habría recibido el pago de 100 soles. Los autores materiales estás plenamente identificados.