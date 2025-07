Marcelina Panta Zapata, una madre de familia de la región Piura, falleció a causa de quemaduras de tercer grado tras participar en una sesión de baño de florecimiento con un curandero en la zona de Tambogrande, en Piura. Así, lo que comenzó como un intento de aliviar un malestar terminó por llevara a una sala de emergencias.

El hermano de la víctima manifestó que, luego del incidente, tuvo que ser trasladada a un centro médico en Sullana, debido a la gravedad de sus heridas, las cuales abarcaron el 90% de su cuerpo. Ahora, la Policía se encuentra en búsqueda del presunto responsable, que está como no habido.

Mujer muere luego de ritual en Piura

Víctor Panta, familiar de la afectada, indica que ella había acudido la tarde este lunes donde un curandero luego de manifestar un persistente dolor de rodilla. "Marcelina llamó a mi hermana mayor y le contó que ya no aguantaba el dolor y, como no estaban ni sus hijos ni su esposo, mejor se iba al curandero, con quien ya había consultado y le dijo que tenía una solución", fueron las declaraciones de su hermano para este medio.

Más tarde, la mujer llamó de regreso para pedir que la recogieran urgentemente del lugar, pues todo su cuerpo se encontraba severamente afectado. La familia atendió el pedido y la encontraron en el baño del lugar con múltiples quemaduras. Así, tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivo del hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde falleció una hora después.

Familia pide justicia

Víctor Zapata indicó encontrarse consternado respecto a lo que le sucedió a su hermana: "No sabemos que le han hecho, pero mi hermana no aguantaba el dolor, ella me decía 'me voy a morir, me voy a morir', y yo le pedía que luche".

Luego del episodio, la familia se acercó a la comisaría para interponer la denuncia, la cual permitió que se emitiera una orden de búsqueda por parte de los agentes. Si embargo, al regresar al recinto, no lograron encontrar a nadie. "No había nadie, se había fugado. Empezamos a sentir un olor horrible, así que creo que él nos corrió", expresó Zapata.

Ahora, exigen justicia y que se encuentre al responsable: "Pedimos que se encuentre a Sandy Chozo. Queremos saber qué le hizo a Marcelina, ella no estaba mal y nos la ha arrebatado". Ante esto, la Policía ya se encuentra realizando las investigaciones necesarias para dar con el presunto responsable y esclarecer los hechos.

