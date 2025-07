Chef peruano que fue practicante de Virgilio Martínez triunfa con su restaurante en Hong Kong

En el extranjero, cada vez son más las historias de éxito de chefs peruanos, como es el caso de Abel Ortiz, un experimentado cocinero originario de Lima, específicamente del distrito de Comas. Él logró establecerse en Hong Kong con su restaurante 'ChullsChick', un lugar especializado en comida peruana, particularmente en pollos asados o pollos a la brasa.

Muchos de los platos que prepara hoy en día los debe, en gran parte, a las enseñanzas de su familia. Su padre se dedicaba a ser cocinero en la Marina de Guerra del Perú, mientras que su madre trabajaba en un puesto de comida en el Mercado Central del Callao. Por ello, Abel Ortiz pudo adquirir los conocimientos de cocina básica que lo harían destacar en el futuro. Además, sus colaboraciones con chefs reconocidos como Gastón Acurio y Virgilio Martínez le ayudaron a profesionalizar su trabajo.

'ChullsChick' de Abel Ortiz está ubicado en Soho en Hong Kong y ofrecen pollo asado al público. Foto: Infobae

Formación de Abel Ortiz en las cocinas de élite en Perú

Abel Ortiz comenzó a los 14 años con su pasión por la cocina y destinaba esos esfuerzos a una rutina que iniciaba a las 4:30 a.m. y terminaba a las 5 p.m.; luego asistía a clases desde las 6 p.m. hasta las 11 p.m. Este esfuerzo lo impulsó a ganar mayor reconocimiento en el mundo gastronómico a nivel nacional, consiguiendo trabajar junto a Virgilio Martínez, dueño del mejor restaurante a nivel mundial, 'Central', en la edición 2023 de 'The World's 50 Best'.

Después de un tiempo, empezó a trabajar con Jaime Pesaque, quien le transmitió la fuerza para salir del país y crecer en el ámbito internacional. Después de pasar 9 años en Uruguay, Ortiz se lanzó a asumir la jefatura de cocina de un restaurante en Hong Kong. La barrera del idioma supuso una dificultad cuando llegó, pero su experiencia, determinación y la capacidad de adaptarse a un nuevo medio lo hicieron destacar.

ChullsChick: un rincón peruano en el corazón de Hong Kong

En 2018, Abel Ortiz llevó su trayectoria profesional un escalón más arriba y, en consecuencia, abrió su restaurante 'ChullsChick', donde el pollo a la brasa era el producto estrella. El restaurante estaba ubicado en el barrio Soho, una de las zonas más de moda de la ciudad. A pesar de las complicaciones logísticas, como la difícil disponibilidad de algunos ingredientes clave, como la palta peruana, Ortiz se las arregló para mantener su propuesta, conservando la línea de la autóctonía y el paladar de sus clientes asiáticos.

Ese mismo año, el Consulado General del Perú en Hong Kong le otorgó un premio en reconocimiento a su labor en la difusión de la gastronomía peruana. Hoy en día, Ortiz no solo es un exponente del emprendimiento, sino también un verdadero embajador de la cultura de Perú en Asia, convencido de que el sabor criollo no tiene fronteras.