Ahora sugiere almacenamiento. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre las viejas locomotoras Caltrain que aún no tienen fecha oficial de llegada y, tras los enfrentamientos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por la falta de infraestructura para su puesta en marcha, sugirió almacenarlos en algún espacio administrado o concesionado por el Gobierno.

"No veo tan complicado que el MTC permita que una locomotora, la primera, opere y que se almacene en instalaciones del Estado peruano concesionadas", declaró a Canal N. Asimismo, cuando fue consultado por la fecha de llegada de las viejas locomotoras, el alcalde de Lima aplazó, por vez consecutiva, la llegada sin dar mayores precisiones: "Sería el 12 de julio, por ahí".

No tenía certeza de la llegada de trenes Caltrain

Ante los pedidos del MTC a la Municipalidad de Lima sobre el requerimiento de informar detalles técnicos de las locomotoras, López Aliaga sostuvo que no respondió desde mayo del presente año porque no sabían exactamente cuándo iban a llegar: "Cuando tú no tienes la certeza de que vas a tener los trenes en Lima, no puedo estar respondiendo cartas de algo que no está".

Sin embargo, al burgomaestre parece seguir dudando de la fecha en que llegarán los vagones que él mismo gestionó a través de un contrato, pues, al ser consultado, respondió que sería el "12 de julio, por ahí...". Es preciso mencionar que, originalmente, prometió las locomotoras para enero de 2025, luego para febrero, marzo, abril, mayo y, ahora, antes del 28 de julio.

Marcha blanca inviable

En cuanto a la marcha blanca, López Aliaga tampoco da fecha exacta y es más, señala que eso será, más que nada, una 'prueba en vacío'. "Si hay buena voluntad, se podrá hacer prueba en vacío y marcha blanca", luego de que hayan salido múltiples expertos y especialistas en temas ferroviarios que aseguran que este periodo de prueba es inviable antes de 28 de julio por una falta de infraestructura adecuada.

A ello se suma lo dicho por ATU, a través de su presidente, David Hernández, de que no existen condiciones de seguridad para que inicie la marcha blanca de los trenes que la MML busca traer desde California. Asimismo, el ministro de Transportes, César Sandoval, expresó: “Para que los trenes circulen, hay que cumplir exigencias que aún no se han cumplido”.

