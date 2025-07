Trenes donados a Lima podrían impactar contra puentes por su altura, según expertos: Lo advertimos desde hace tiempo

Tras el anuncio de la marcha blanca de los trenes de Caltrain, donados por Estados Unidos a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), un experto ferroviario cuestionó que el camino del tren Lima-Chosica no contempla la medición de los puentes y podría ocasionar choques con las locomotoras, al no contar con un estudio técnico.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya ha solicitado formalmente a la MML, presidida por Rafael López Aliaga, un informe sobre el diagnóstico técnico-operativo de los trenes donados, información sobre el estado de la estructura, sistemas eléctricos y mecánicos, seguridad, neumáticos y condiciones para pasajeros, así como copias de auditorías previas, historial de mantenimiento y reparaciones realizadas.

Expertos alertan que trenes de Caltrain superarían altura de los puentes

En conversación con TVPerú, un experto en temas ferroviarios cuestionó que los trenes de Caltrain, traídos al Perú por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, podrían impactar durante su camino con los puentes Trujillo, Balta o con la estación Desamparados.

“Eso lo estamos advirtiendo hace tiempo (…), han ido a inspeccionar y de una manera artesanal (trabajadores de la MML) están haciendo los trabajos de bajar la rasante de la vía”, señaló

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima indicó, a través de un comunicado, que los vagones de los trenes donados tienen una altura de 5 metros y que los puentes del recorrido superan los 5 metros con 20 centímetros, dando a entender que podrían pasar sin ningún problema.

No obstante, la antigua estación Desamparados, que sería el último paradero, mediría igual que los vagones, según señalaron trabajadores del lugar a TVPerú. “Desamparos no está preparado para que sea paradero. No sé cómo van hacer para que la gente baje. Además, Desamparados en estos momentos tiene otra función. Ya ni siquiera es estación, se ha convertido en Centro Cultural”, expresó el especialista.

Altura de los puentes por los que recorrerán los trenes de Rafael López Aliaga. Foto: MML.

¿Qué estaciones tendrán los trenes de la Municipalidad de Lima?

Según el mapa de la ruta de los trenes de la Municipalidad de Lima, compartido por Rafael López Aliaga a través de su cuenta de Facebook, las locomotoras tendrán 10 estaciones.

Callao

Faucett

Universitaria

Caquetá

Desamparados

Evitamiento

Zoológico

Huaycán

Ñaña

Chaclacayo

Chosica

Ruta de los trenes de Caltrain. Foto: Rafael López Aliaga.

Según el plan del municipio, la ruta proyectada de 30 kilómetros beneficiará a 1.5 millones de peruanos. Cabe destacar que actualmente las rieles son usadas por trenes que llevan materiales y minerales del proyecto minero Toromocho. Asimismo, durante días festivos, como Semana Santa o Fiestas Patrias, el Tren Macho hace la ruta de Lima a Huancayo por esta vía.

Por otro lado, debido a que el camino solo cuenta con un carril, el proyecto necesitaría horas de distribución para que en unas horas se trasladen trenes de ida y en otras de regreso.