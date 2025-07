Rieles por donde pasarían trenes no están en condiciones óptimas. Foto: CDN/Captura de pantalla de YouTube

La llegada de los trenes Caltrain recorrerán la ruta de Lima-Chosica tras ser anunciados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, explicó que el primer embarque de estos ferroviarios se realizaría el pasado 19 de junio. Sin embargo, luego precisó que aterrizarían en el país entre el 4 y 6 de julio del presente año. Estos cambios en las fechas generaron malestar en la población. En ese sentido, un grupo de vecinos cuestionaron las estructuras de rieles por donde pasarán trenes que traerá el burgomaestre.

"No he visto que han estado trabajando", precisó una de las vecinas de Ñaña, subrayando algunas deficiencias que encuentra en la vía ubicada al frente de la Carretera Central.

Vecinos cuestionan rieles por donde pasarán trenes Caltrain de López Aliaga

Según los vecinos de Ñaña, los rieles del tren que transita por su zona no han recibido mantenimiento desde hace más de 20 años. Además, indicaron que pese a que López Aliaga dijo que habrá marcha blanca de los trenes donados, consideran que no estará listo para el 28 de julio. "No creo que esté listo en esa fecha, ya que esto es un proceso y hay mucho que mejorar. También siento que estas vías que están en mal estados deben ser revisadas por una persona profesional que pueda analizarla", explicó.

Otra de las vecinas de Ñaña considera que los rieles que serán parte del recorrido de los trenes Caltrain no están preparados para albergar los ferroviarios que serán traídos desde California.

"No hay construcciones para que las personas se puedan desplazar, acá cruzan porque no hay señalización Creo que este espacio que llegará a Ñaña, Chosica y Chaclacayo no está en condiciones", sentenció.

