Miles de ballenas llegan al mar peruano en asombroso espectáculo desde Chile y la Antártida: ¿en dónde verlas?

El avistamiento de ballenas se ha convertido en un atractivo turístico en Perú, atrayendo a miles de visitantes cada año. Desde julio hasta octubre, los cetáceos ofrecen un espectáculo impresionante en altamar, convirtiendo esta experiencia en un evento imperdible para los amantes de la naturaleza.

Durante esta temporada, los turistas tienen la oportunidad de observar a las majestuosas ballenas jorobadas, que migran desde la Antártida hacia el Pacífico norte. Este fenómeno natural no solo permite disfrutar de la belleza de estos gigantes marinos, sino que también promueve la conservación y el respeto por el medio ambiente.

Temporada de avistamiento de ballenas 2025: cuándo inicia y qué especies puedes ver

La temporada de avistamiento de ballenas en Perú comienza en julio y se extiende hasta finales de octubre. Durante estos meses, los turistas pueden disfrutar de excursiones marítimas para observar a estos impresionantes mamíferos marinos en su entorno natural. Las condiciones climáticas son ideales en esta época, lo que garantiza una mejor visibilidad y una experiencia más cómoda para los visitantes.

Entre las más de 30 especies que recorren el litoral peruano, la ballena jorobada es la más emblemática. Este cetáceo es famoso por su tamaño —puede alcanzar hasta 16 metros de largo y pesar unas 30 toneladas— y por sus espectaculares saltos y giros durante la migración. Los machos suelen medir entre 13 y 14 metros, mientras que las hembras son aún más grandes. Su presencia convierte cada avistamiento en un verdadero espectáculo natural.

PUEDES VER: Rescatan a 12 pescadores en Piura tras hundimiento de embarcación de casi 100 toneladas

¿Dónde y a qué hora ver ballenas en Perú? Mejores playas y horarios para el avistamiento

Los departamentos de Piura y Tumbes destacan como los mejores destinos para el avistamiento de ballenas en Perú. En Piura, playas como El Ñuro, Máncora, Cabo Blanco, Lobitos y Los Órganos son puntos clave para esta experiencia, mientras que en Tumbes resaltan Punta Sal y Zorritos. Desde estas costas, se organizan excursiones en bote que permiten ver de cerca a estos majestuosos cetáceos en su hábitat natural. Se estima que entre 5.000 y 7.000 ballenas jorobadas migran a estas aguas durante la temporada, brindando un espectáculo único.

Los especialistas recomiendan realizar los avistamientos entre las 7:00 a. m. y las 11:00 a. m., ya que durante estas horas las condiciones del mar son más estables y la actividad de las ballenas más visible, lo que incrementa las probabilidades de observar sus acrobacias.

Recomendaciones para tours de avistamiento de ballenas

Los tours de avistamiento de ballenas en Perú suelen durar aproximadamente 3 horas y 30 minutos, y cuentan con un alto porcentaje de éxito en la observación de estos impresionantes cetáceos. Durante el recorrido, los guías brindan información valiosa sobre el comportamiento de las ballenas jorobadas, así como de otros animales marinos como delfines y tortugas, que también pueden ser avistados.

Las autoridades regionales de Piura y Tumbes recomiendan elegir operadores turísticos formales que garanticen condiciones seguras y respetuosas con el entorno. Entre las medidas de seguridad, se aconseja no levantarse durante la navegación, no sacar el cuerpo fuera de la embarcación y mantener puesto el chaleco salvavidas en todo momento. Además, es recomendable evitar comidas pesadas antes del tour, no arrojar residuos al mar y utilizar bloqueador solar para protegerse de la radiación.